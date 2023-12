W nocy w kamienicy przy ulicy 5 Lipca w Szczecinie wybuchł pożar. Ogień objął około 200 metrów kwadratowych poddasza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy zapaliła się kamienica przy ulicy 5 Lipca w Szczecinie. Ogień objął około 200 metrów kwadratowych poddasza. Ewakuowano 40 osób. Nikt na szczęście nie ucierpiał.

Prawdopodobne większość mieszkań nie nadaje się do zamieszkania, ponieważ walczyliśmy z ogniem i w obronie biblioteki głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, który przylega do tego budynku, więc bardzo dużo wody poszło, a co za tym idzie sporo mieszkań zostało pozalewanych - przekazał nam starszy aspirant Przemysław Nalewaj ze szczecińskiej straży pożarnej.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.