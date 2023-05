Ponad 30 miejsc w Szczecinie otworzy swoje drzwi dla zwiedzających z okazji Nocy Muzeów. Będzie można aż do północy za darmo obejrzeć wystawy w muzeach, zajrzeć do galerii sztuki czy w miejsca, do których zazwyczaj nie ma dostępu - jak podziemia urzędu miasta czy teatralne kulisy. Noc Muzeów Odbywa się po raz 17.

Noc Muzeów odbywa się po raz 17. / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie /

Noc Muzeów w Szczecinie odbędzie się w sobotę, 13 maja.

Początki Nocy Muzeów

Początki Nocy Muzeów były skromne, ale potem impreza rozrosła się gwałtownie. Do tego stopnia, że zaczęliśmy się obawiać o warunki klimatyczne na naszych wystawach, czy nie zaszkodzą one naszym eksponatom. To apogeum jest już za nami. Teraz Noc Muzeów jest czymś w rodzaju spotkania towarzyskiego w takim salonie miasta, jakim są wystawy. W takim tłumie trudno doznawać wszystkich aspektów obcowania z przedmiotami, które są nośnikami pamięci, ale mam nadzieję, że wszyscy, którzy przychodzą do nas w Noc Muzeów, wracają potem zainteresowani tym, co mogli obejrzeć w sposób mniej kontemplacyjny - mówi Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W Nocy Muzeów udział bierze 5 placówek należących do Muzeum Narodowego, gdzie obejrzeć można około 25 wystaw. W gmachach przy Wałach Chrobrego, poza dostępnymi do północy wystawami, odbędą się otwarte warsztaty rodzinne z tworzenia projektów masek afrykańskich i meksykańskich alebrijes. Zaplanowano też grę muzealną poświęconą pracy konserwatorów sztuki.

"Wymaga skupienia uwagi na detalu"

Gra muzealna to atrakcyjny pomysł na spędzenie wolnego czasu podczas eksploracji muzeum w inny niż zwykle sposób. Zawiera w sobie ukryte elementy wiedzy dotyczącej zabytków muzealnych i zagadnień konserwatorskich, wymaga skupienia uwagi na detalu. Uczestnicy otrzymają do wykonania zadania w formie rebusów, krzyżówek, łamigłówek słownych - mówi Daniel Źródlewski, rzecznik muzeum.

Karty do gry wydawane będę od godziny 19 do 20 w kasie Muzeum Narodowego w Szczecinie na Wałach Chrobrego. Stacje gry znajdują się w przestrzeni wystaw stałych i czasowych prezentowanych w gmachu. Prawidłowo wypełnione karty gry będzie można wymienić na upominki ze znakiem Dni Otwartych Funduszy Europejskich i Muzeum Narodowego w Szczecinie już od godziny 20 do 22 w kasie muzeum.

Koncert i niespodzianka

Na zwiedzających czeka też koncert uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie i niespodzianka. Około 21:30 pojawią się nasi goście specjalni - przedstawiciele szczecińskiej grupy rekonstrukcyjnej METRUM w XVIII-wiecznych strojach. Będą zwiedzać wystawy niczym turyści - ale podróżujący wehikułem czasu. Nie będą protestować, gdy ktoś zechce zrobić sobie z nimi zdjęcie albo zapyta o detale stroju lub o to, skąd przyjechali - mówi Daniel Źródlewski.

Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27 przygotowało prelekcję poświęconą unikatowym odkryciom archeologicznym z młodszej epoki kamienia w Nowym Objezierzu na Pomorzu Zachodnim. Na dziedzińcu wystąpi chór muzyki rozrywkowej Rock&Fire z Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. To 50-osobowy chór wykonujący muzykę rozrywkową w nowoczesnej, wielogłosowej aranżacji wokalnej z towarzyszeniem instrumentów na żywo.

To okazja za darmo zwiedzić wystawy i niedostępne zwykle miejsca. / Muzeum Narodowe w Szczecinie /

Dział Numizmatyki MNS ustawi na dziedzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych stanowisko do bicia pamiątkowej monety pomorskiej − specjalnie na Noc Muzeów przygotowane zostaną nowe stemple podwójnego szeląga księcia Bogusława XIV z 1629 roku. Chętni otrzymają dyplom dokumentujący aktywny udział w Nocy Muzeów, a osoby pełnoletnie będą mogły osobiście odcisnąć na dyplomie w gorącym laku pamiątkową pieczęć lakową z głową gryfa.

Dla dzieci i rodziców

W Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja dzieci i rodzice wezmą udział w wykonaniu nietypowej, wielkoformatowej mapy. W graficzny, zabawny sposób przedstawią ciekawe miejsca, lokalną kulturę i kuchnię, ulubione budynki, parki i ulice w Szczecinie.

Centrum Dialogu Przełomy szykuje nowości dla dzieci. Odbędzie się pierwszy teatrzyk cieni. Dzieci będą mogły poznać drogę swojego rówieśnika Olka, który musiał wraz z mamą opuścić swój dom podczas drugiej wojny światowej. Przeżył kilka lat na zesłaniu, a po wojnie trafił do Szczecina i zamieszkał tu na stałe. Zabawa pozwoli dzieciom poznać nie tylko historię szczecińskich pionierów, lecz także zrozumieć uczucia dzieci bezpośrednio doświadczających wojny. Z kolei w sali edukacyjnej zostaną przygotowane cztery stacje z różnymi zabawami i zadaniami, w których będą mogli wziąć udział rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W Domu Kultury 13 Muz w ramach 17. Europejskiej Nocy Muzeów będzie można zwiedzić trzy galerie, w tym jedną dla najmłodszych odbiorców sztuki:

Galeria Foyer : wystawa malarstwa - praca dyplomowa Oliwii Zborowskiej;

: wystawa malarstwa - praca dyplomowa Oliwii Zborowskiej; Galeria Enter : "Retro Vibes" - kadry z plenerów fotograficznych organizowanych przez Olgę Dąbkiewicz;

: "Retro Vibes" - kadry z plenerów fotograficznych organizowanych przez Olgę Dąbkiewicz; Galeria Tworzę się: "Ukryta wystawa" - eksperymentalne place zabaw w galerii sztuki. W Galerii Tworzę się odbędą się także oprowadzania po wystawie (wiek: 6+): 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00.

Antykwariat Marek Wyłupek przy ul. Koński Kierat 12 udostępni ekspozycję własną, czyli meble barokowe, empirowe i biedermeierowe oraz malarstwo autorów przedwojennego Szczecina i Pomorza. Dodatkowo będzie można obejrzeć malarstwo ze zbiorów Klubu Kolekcjonerów.

Noc Muzeów z filharmonią

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów Filharmonia w Szczecinie ponownie otworzy swoje przestrzenie dla zwiedzających. 13 maja budynek będzie można zobaczyć od godziny 22 do północy.

Nie będzie to jednak standardowe zwiedzanie budynku z przewodnikiem. Goście Europejskiej Nocy Muzeów, którzy tego dnia zdecydują się wstąpić do filharmonii, będą mieli możliwość odbycia indywidualnego spaceru przez wskazane przestrzenie. Poza oszałamiającą architekturą w sali symfonicznej będą prezentowane materiały muzyczne, dostępne na licznych wydawnictwach instytucji. Zaś dla wszystkich chcących zabrać do domu "kawałek filharmonii" otwarty będzie filharmoniczny sklep w dobrym tonie.

Galerie "Kierat" i "Mały Kierat" Związku Polskich Artystów Plastyków zapraszają na wystawy "Sztuka łączy" z cyklu "6 X SZTUKA" - interdyscyplinarna wystawa ZPAP Okręgu Koszalin-Słupsk i "re . kreacje weneckie" Barbary Tylewskiej.

Teren dawnej huty na Stołczynie

Będzie można zwiedzić teren dawnej huty na Stołczynie. W Wartowni obejrzeć będzie można film "O Hutnictwie" wyświetlany na 45-letnim projektorze UKRAINA 5. Pierwszy seans rozpocznie się o godzinie 14:00, następne o godz. 14:30, 15:00 i 15:30. W Tunelu Hutniczym będzie można oglądać wystawę pamiątek po Hucie Szczecin oraz kolekcję obrazów z pleneru malarskiego HUTA SZCZECIN - PLENER 77. Dodatkowo będzie także wystawa... broni kolekcjonerskiej. Na terenie Alfa Terminal Szczecin (teren byłej Huty Szczecin) będzie można obejrzeć zabytkową lokomotywę parową Huta-6.

Po sąsiedzku, przy ul. Kolejowej 2 można odwiedzić stołczyńską izbę pamięci.

W Posejdonie Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę, której tematem będzie historia NSZZ "Solidarność" od powstania do 1989 roku. Wraz z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej każdy uczestnik będzie mógł wykonać własnoręcznie sitodruk, opaskę "Solidarności" i "Solidarności Walczącej" oraz przypinkę. Oddziałowe Biuro Lustracyjne przedstawi, czym jest katalog osób "rozpracowywanych" przez organa bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Prezentacje będą odbywać się od g. 18, co pół godziny. Oddziałowe Archiwum zapozna odwiedzających z akcją "Archiwum Pełne Pamięci" oraz zaprezentuje wybrane artefakty przechowywane w oddziałowym archiwum. Atrakcja będzie dostępna przez cały czas trwania Nocy Muzeów.

1904, "Nu, pogodi" i "Made in Szczecin"

Zaprasza też "Kamienica w lesie" przy ul. Pocztowej 19. Z okazji Nocy Muzeów nasza stareńka przestrzeń byłego sklepu z 1904 roku, gdzie spod tynku odkryliśmy przedwojenne płytki, będzie stała otworem ze swoją opowieścią o mieście i pyszną kawą do 0.00. Chętnie opowiemy historię przywracania tego miejsca do życia i całego kamienicznego projektu "Kamienica w lesie" - mówi Monika Szymanik, właścicielka miejsca.

Na Łące Kany prezentowana będzie wystawa poświęcona wojnie w Ukrainie. Projekt "Ну, погоди!, Nu, pogodi!" odnosi się do wykorzystania grafiki i mediów w kontekście trwającej agresji Rosji na Ukrainę. Prezentuje wielkoformatowe prace młodych artystów z Ukrainy, Polski i Belgii.

"Made in Szczecin" przy ul. Siennej 11 zaprasza na noc z paprykarzem szczecińskim. To właśnie na Siennej, w "Made in Szczecin", powstał pomysł opiewania, nie tylko kubkami smakowymi, kulinarnego symbolu miasta. Tu zrodziła się idea święta Paprykarza Szczecińskiego. W tym miejscu dowiecie się wszystkiego o tej potrawie, choćby co wspólnego ma Afryką, albo skąd wywodzi się data Dnia Paprykarza.

Na kolejną edycję Europejskiej Nocy Muzeów Muzeum Geologiczne zaprasza rodziny wraz z dziećmi. Goście będą mieli wyśmienitą okazję, by zapoznać się z barwnym i bogatym światem minerałów, skał oraz prehistorycznych kreatur "zaklętych w kamieniu", czyli skamieniałości. Zwiedzający będą mieli możliwość obcowania m.in. z pięknymi agatami, jaspisami, geodami kwarcowymi i innymi cudami natury - ze świata krzemionki i nie tylko.

Olimpizm, Technika i Komunikacja oraz "Jadwiga"

W odwiedziny zaprasza Muzeum Olimpizmu Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 60b. Zgromadzoną tam kolekcję tworzą m.in.: medale paraolimpijskie (złoty i brązowy), medale pamiątkowe (otrzymują je wszystkie osoby, które oficjalnie uczestniczą w igrzyskach), medale z różnych imprez mistrzowskich; reprezentacyjne ubiory (bluza i spódnica, męskie ubranie wraz z obuwiem, marynarki męskie, dresy, bluzy dresowe, koszulki i spodenki startowe oraz treningowe); koszulki wolontariuszy; obuwie sportowe (kolce lekkoatletyczne do biegania); sprzęt sportowy (blok startowy - treningowy, tyczka do skoku o tyczce); akredytacje, dokumenty archiwalne (np. dyplomy, legitymacje, listy gratulacyjne, artykuły prasowe; fotografie, maskotki; pamiątki olimpijskie i paraolimpijskie (sprzedawane uczestnikom igrzysk oraz kibicom).

Muzeum Techniki i Komunikacji szykuje tradycyjną paradę zabytkowych aut, która wyruszy o g. 17 z dziedzińca muzeum przy ul. Niemierzyńskiej. W paradzie - prócz muzealnego Stoewera - pojadą auta i motocykle kolekcjonerów z regionu. Po paradzie niektórzy kolekcjonerzy zaparkują swoje pojazdy na dziedzińcu muzeum, a ekspozycję będzie można oglądać do północy.

W Obiekcie Kreatywnym "Jadwiga" przy ul. Królowej Jadwigi 2 prezentowana będzie międzynarodowa wystawa artystyczno-dokumentalna, upamiętniająca setną rocznicę śmierci Maximiliana Bohla. Prezentowane są m.in. obrazy Bohla z opisem kuratorskim po polsku i po angielsku, szkice, pamiątki i pocztówki. Wydarzenie było pod kuratelą polskiego zespołu badawczo-kuratorskiego, finansowanego przez Akademię Sztuki w Szczecinie, we współpracy z niemieckimi kuratorami z galerii Neuköllner Salon w Berlinie.

W ramach wystawy można wpaść na kawę i ciasto, spotkać się, porozmawiać oraz zobaczyć, jak wyglądało mieszkanie w centrum Szczecina w latach 20-30 XX wieku. W tym dniu będzie również można zobaczyć pracę szczecińskiego artysty Fruit of the Lump, stać się częścią dzieła QRWO COLOR "Napoleon Bonapar- te", a także zrobić sobie zdjęcie w tych okolicznościach.

Urząd Miar, Open Gallery i LSP

W Okręgowym Urzędzie Miar co 20 minut będzie odbywało się oprowadzanie. Zobaczyć będzie można wystawę "Miary - wczoraj i dziś" - prezentację przeglądową przyrządów pomiarowych XX wieku - wzorce masy, wagi, taksometry, miary długości i wiele więcej.

W Open Gallery Moniki Krupowicz przy ul. Koński Kierat 17/1 do obejrzenia jest "Deeply in silence" - wystawa malarstwa Tomasza Kołodziejczyka i Marzeny Ślusarczyk.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Kurkowej 1 zaprasza na zwiedzanie zakamarków zabytkowego budynku kamienicy Loitzów. Zwiedzający poznają historię gotyckiej kamienicy oraz wzlotów i upadków bankierskiej rodziny Loitzów, a także zwiedzą pracownie artystyczne (malarską, rzeźbiarską, reklamy wizualnej, grafiki warsztatowej), tajemnicze przejścia i korytarze czy pokój nauczycielski z innej bajki. Będzie można też obejrzeć pokaz technik renowacji. Możliwe będzie również podejrzenie uczniów przy zajęciach malarskich czy spróbowanie własnych sił w rysunku węglem i kredą.

Europejska Noc Muzeów

Parafia Ewangelicko-Augsburska na Łasztowni po raz kolejny zaprasza na Europejską Noc Muzeów. W programie jest zwiedzanie kościoła Świętej Trójcy zaprojektowanego przez wybitnego przedwojennego architekta Wilhelma Meyer-Schwartau’a (w latach 1891-1921 był miejskim radcą budowlanym, zaprojektował też m.in. Cmentarz Centralny i obecne Wały Chrobrego). Dzisiejszy kościół powstał w miejscu świątyni z XIV wieku; został poświęcony w 1896 roku i do dziś nieprzerwanie służy szczecińskim ewangelikom.

Podczas spotkania proboszcz parafii, pastor Sławomir Sikora, opowie o podstawowych zasadach luteranizmu. Na historycznym instrumencie organowym słynnej firmy Schlag & Söhne zagra dr Agnieszka Roguska. O wybitnych luteranach związanych ze Szczecinem opowie dr Andrzej Wątorski w kontekście jubileuszu 500 lat reformacji w naszym mieście.

Kany, Teatr Współczesny oraz urząd miasta

Piwnica Kany zaprasza do obejrzenia wystawy "Komiksowe fantasmagorie Wojciecha Stefańca".

Szkoły Artystyczne Top-Art przy ul. Wyszyńskiego 14 przygotowały wystawę "Czerń i biel", prezentującą fotografie, rysunek, grafikę, malarstwo i rzeźbę. Swoje dzieła przedstawia 26 twórców, w tym 7 cudzoziemców. Dominują czerń i biel. Wszystkie prace pochodzą ze zbiorów Galerii FOTART.

Za kulisy wpuści Teatr Współczesny. O tajnikach teatru opowiedzą Marta Gosecka, pedagożka teatralna, i członkowie Zaplecza Teatralnego, grupy działającej przy Teatrze Współczesnym. Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy. Liczba miejsc jest mocno ograniczona. Darmowe wejściówki na hasło "Noc Muzeów" do odebrania w kasie teatru przy Wałach Chrobrego 3.

Wieczorem otworzy się też urząd miasta. Tej nocy będzie można zwiedzić m.in. gabinet prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, w którym przewodnikiem będzie on sam. Ponadto dla zwiedzających dostępne będą: sala sesyjna rady miasta, sala biblioteczna, sala ślubów oraz podziemia urzędu miasta. Dodatkową atrakcją Nocy Muzeów będzie inscenizacja historyczna przedstawiająca codzienne życie Wikingów, realizowana z okazji trwających jednocześnie Dni Skandynawskich. To wydarzenie będzie można obejrzeć przed Urzędem Miasta w godzinach 16.00-21.00

W Noc Muzeów poza zwiedzaniem zabytkowej Willi Lentza udostępniona zostanie wystawa stała "Willa Lentza. Historia(od)nowa" oraz czasową "Klapki z oczu". Główną atrakcją wydarzenia będzie prezentacja nowatorskiej formy audiowizualnej pt. "Czas. Kolor. Przestrzeń". Prezentacja będzie wyświetlana regularnie od 21.30. W sali teatralno-kinowej wyświetlany będzie również film "Szczecińska Willa Lentza - powrót do świetności". Seanse co godzinę: g. 20, 21, 22, 23). Podczas wydarzenia możliwy będzie zakup napojów.

Z kolei wizyta w Zamku Książąt Pomorskich przeniesie widzów w świat dawnego Pomorza. Wspominać będziemy zmarłego 500 lat temu księcia Bogusława X Wielkiego oraz przypadający na czasy jego rządów okres rozkwitu i rozwoju państwa Gryfitów. Możliwe będzie bezpłatne zwiedzanie wszystkich wystaw stałych w skrzydle południowym (wejście L). Odwiedzający będą mogli wyciągnąć specjalny los - każdy z nich zawierać będzie historię dotyczącą Bogusława X, książęcych sarkofagów i dawnych zwyczajów żałobnych, a także dawnej sztuki i rzemiosła. Na tematycznych fotościankach, nawiązujących do epoki i prezentowanych wystaw, będzie można zapozować do pamiątkowych fotografii. Dla odważnych przewidziano możliwość udziału w dworskich grach i zabawach z nagrodami.

Czynny będzie sklepik muzealny z zamkowymi wydawnictwami (wejście I) oraz skrywająca relikty dawnej architektury Wieża Dzwonów - jeden z najlepszych punktów widokowych mieście (wejście E).