Niecodzienna interwencja policji w Szczecinie. 18-letnia kursantka nauki jazdy prowadziła samochód, będąc pod wpływem alkoholu.

Nietrzeźwa 18-letnia kursantka nauki jazdy / KMP Szczecin /

O zdarzeniu poinformowała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Nietrzeźwa 18-latka

Dziś, w godzinach porannych, mundurowi ze szczecińskiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Toyota Yaris.

Okazało się, że 18-letnia mieszkanka Nowogardu, kursantka nauki jazdy kierująca pojazdem, jest w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało, że ma ona 0,4 promila alkoholu w organizmie.

Co grozi kursantce i instruktorowi?

Sprawą będą zajmować się funkcjonariusze z Dąbia.

Co grozi 18-latce? "Zgodnie z obowiązującymi przepisami za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi: grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 15 punktów karnych" - podaje KMP w Szczecinie.

Jak dodają mundurowi, "osobną kwestią jest sprawdzenie odpowiedzialności instruktora nauki jazdy za nietrzeźwego kursanta".