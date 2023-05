Morskie Centrum Nauki w Szczecinie zostało oficjalnie otwarte dla zwiedzających. Można tam zostać matką chrzestną statku, nauczyć się halsowania, uratować rozbitka albo spróbować słodkiej i słonej wody.

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

W Morskim Centrum Nauki na powierzchni 3100 m2, podzielonej na trzy piętra, znajduje się 213 eksponatów. Prezentują one różnorodne zjawiska związane z żeglugą, falami, wiatrem, rybołówstwem czy życiem w porcie.

Mam nadzieję, że to miejsce będzie dostarczało mnóstwa uśmiechów zarówno naszym dzieciakom, jak i tym wszystkim, którzy przyjeżdżają do naszego regionu, nie tylko nad morze, ale też coraz częściej wizytują Szczecin - powiedział dziennikarzom marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Morskie Centrum Nauki podzielone jest na pięć stref tematycznych:

Cała naprzód! opowiada o konstrukcji, procesie projektowania i budowania statku oraz typach jednostek pływających, rodzajach napędów, sposobach sterowania, właściwości wody i jej wpływie na jednostki pływając;

prezentuje kartografię oraz dawne i współczesne metody nawigacji, przedstawia podboje świata, rejsy oceaniczne, globalny ruch statków oraz wpływ człowieka na morza i oceany; Chlap! to wodny plac zabaw dla dzieci, wyposażony w tamy, śluzy, pompy, armatki wodne, dzięki którym najmłodsi mogą zrozumieć zjawiska związane z prądem elektrycznym przez analogię z wodą.

Zwiedzający w Morskim Centrum Nauki / Marcin Bielecki / PAP

W Morskim Centrum Nauki znalazła się też łódź wioślarska złotej osady olimpijskiej z Pekinu, kajak "Olo", którym podróżnik Aleksander Doba trzykrotnie przepłynął Atlantyk i łódka "Show Must Go On", na której Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zdobyły srebro igrzysk olimpijskich w Tokio.

W MCN znajduje się również planetarium - rozpięta na trzech kondygnacjach "lewitująca" kula, w której odbywać się będą pokazy związane m.in. z astronomią, fizyką, chemią i biologią.

Gmach Morskiego Centrum Nauki / Marcin Bielecki / PAP

Kamień węgielny pod budowę Morskiego Centrum Nauki wmurowano w październiku 2019 r. na miejskiej wyspie Łasztownia. Multimedialne centrum miało powstać pierwotnie jako Muzeum Morskie - oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. W 2017 r. radni sejmiku zdecydowali jednak, że będzie to osobna instytucja kultury województwa zachodniopomorskiego.