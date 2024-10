Mężczyzna podejrzany o brutalne zamordowanie dwóch kobiet w Lipianach w Zachodniopomorskiem przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów - przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Spędzi on w areszcie co najmniej trzy miesiące.

Budynek mieszkalny, w którym znaleziono ciała dwóch kobiet - Lipiany / Marcin Bielecki / PAP Do zabójstwa dwóch kobiet w wieku 64 lata i 81 lat doszło w miejscowości Lipiany (pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie). W czwartek późnym popołudniem w budynku wielorodzinnym przy ul. Okrzei jedna z lokatorek odnalazła ciała dwóch swoich sąsiadek. Dwa zarzuty zabójstwa Zatrzymany przez policjantów mężczyzna, który jest podejrzany o spowodowanie śmierci kobiet, usłyszał od prokuratora z Pyrzyc dwa zarzuty zabójstwa. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia – przekazała prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Tymczasowy areszt dla podejrzanego Sąd Rejonowy w Stargardzie uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Konieczność zastosowania tego tymczasowego aresztowania wynika m.in. z realnej groźby wymierzenia surowej kary. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, iż podejrzany popełnił zarzucane mu oba przestępstwa – dodała Szozda. Kim jest mężczyzna podejrzany o dwa zabójstwa? Prok. Julia Szozda dodała, że podejrzany jest młodym mężczyzną i znał ofiary. Prokuratura nie udziela więcej szczegółowych informacji, ze względu na wczesny etap postępowania. Okoliczności zbrodni Ciała dwóch kobiet z ranami tłuczonymi głowy znaleziono w czwartek popołudniu w jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Okrzei w Lipianach . Jedna z ofiar miała 64 lata, a druga 81 lat. O zdarzeniu poinformowała sąsiadka, która znalazła ciało jednej z nich na klatce schodowej w kamienicy. Jak informował lokalny serwis GK24.pl, jedno z ciał znajdowało się na schodach budynku, a drugie - w mieszkaniu. Zobacz również: 10 milionów dolarów nagrody. Rosyjscy propagandyści na celowniku USA

