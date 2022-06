​Plaża w Kołobrzegu jak Miami Beach lub kalifornijskie wybrzeże rodem ze Słonecznego Patrolu. Kołobrzescy WOPR-owcy dostali nowe solidne i eleganckie wieże ratownicze. Wyglądają jak z amerykańskich seriali.

Na plaży w Kołobrzegu stanęły trzy takie domki dla ratowników. / Artur Sempruch Miastokolobrzeg.pl /

Wieże są na razie trzy, ale Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje w przyszłym sezon dostawić kolejne.

Co roku staramy się podwyższać standard pracy naszych ratowników. W ubiegłym roku kupiliśmy im nowego quada, w tym sezonie będą go wykorzystywać po raz pierwszy - mówi Robert Szpak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

To już nie drabinka i siedzenie na podwyższeniu, ale elegancji domek, do którego wchodzi się po schodkach. Ma chronić ratowników przed niesprzyjającą pogodą. Do tej pory przed deszczem ratownicy chowali się pod łódką. Domek ma też wbudowaną szafę na niezbędny w ich pracy ekwipunek. Bardzo podoba się WOPR-owcom.

Ma on chronić ratowników przed niesprzyjającą pogodą, ma też wbudowaną szafę na niezbędny w ich pracy ekwipunek. / Artur Sempruch Miastokolobrzeg.pl /

Nowe wieże znajdują się na plaży centralnej, przy pomniku Zaślubin oraz na plaży zachodniej. MOSiR i ratownicy apelują do turystów, by nie niszczyć wież. Niestety do domku ratowników na plaży centralnej już ktoś zdążył się włamać.

Ratownicy w tych wieżach oficjalnie pojawią się jutro. 1 lipca w Kołobrzegu pełną parą rusza sezon kąpieliskowy. Do tej pory nad bezpieczeństwem turystów nad morzem czuwały patrole WOPR-owców.