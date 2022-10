To ogromne przedsięwzięcie Centralny Port Komunikacyjny doprowadzi do tego, że nasz kraj straci bardzo niedobrą i degradującą dla prawie 40 milionowego narodu cechę. Cechę prowincjonalności - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu (Zachodniopomorskie).

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Marcin Bielecki / PAP

Zapowiadaliśmy, że będziemy rozwijać polską gospodarkę także przez wielkie inwestycje, i to wcale nie tylko Unijne, a także takie, które są wyłącznie z naszych środków - powiedział prezes PiS.

Przypomniał, że przed paroma dniami została otwarta jedna z nich, przekop Mierzei Wiślanej.

Ona nie była taką wielką, ale była bardzo ważną inwestycją z punktu widzenia naszej suwerenności, na własnym terytorium, bo Rosjanie chcieli to zablokować, a za komuny tego zabraniali. Zrobiliśmy to. Teraz otworzyliśmy rurociąg (Baltic Pipe), który zapewnia nam suwerenność energetyczną - dodał Kaczyński.

Kaczyński o CPK: To ogromne przedsięwzięcie

Jest to ogromne przedsięwzięcie, ten port komunikacyjny, który doprowadzi do tego, że nasz kraj straci bardzo niedobrą i degradującą dla prawie 40-milionowego narodu cechę. Cechę prowincjonalności. W Polsce, mimo rozmiarów naszego kraju i położenia w centrum Europy, nie było naprawdę wielkiego lotniska - mówił polityk.

Najpierw chodziło o lotnisko, później doszły pomysły dodatkowe, aby to był taki wielki hub. I my to budujemy, to jest ogromne, to jest sto kilkadziesiąt miliardów złotych - podkreślił Kaczyński.

Zwrócił też uwagę na inwestycje w wiatraki morskie, których, jak dodał "teraz mamy bardzo niewiele". To jest inwestycja, w której będą różne kapitały, ale główny kapitał to będą dwie wielkie firmy państwowe: Orlen i PGE Polska Grupa Energetyczna - poinformował prezes PiS.

To, co przedtem wydawało się niemożliwe, czego nie robiono i co wręcz potępiano, myśmy podjęli i dzięki temu będziemy mieć dużo więcej taniej energii, dzięki temu także będą miejsca pracy i będziemy rozwijali się technologicznie. To dotyczy także naszych przedsięwzięć związanych z energetyką atomową - podkreślił.

Dodał, że "są też inwestycje, co prawda w coraz mniejszym stopniu, w głównej mierze ze środków europejskich, i one też bardzo dobrze posuwają się do przodu".

"Zbliżamy się do Europy Zachodniej"

Podsumowując tempo rozwoju gospodarczego Polski, a w ślad za nim zamożność społeczeństwa, Jarosław Kaczyński przytoczył dane, według których w 1991 roku, "kiedy byliśmy u dna gospodarczego, było dużo gorzej, niż w 1989 roku i dużo gorzej, niż 1978".

A to był w 1978 roku szczyt, jeżeli chodzi o komunizm - dodał. Jak sprecyzował, chodzi o poziom dochodów na głowę obywatela. Nawet tego do 1989 roku nie odrobiono - zaznaczył.



Prezes PiS przypomniał, że wtedy "mieliśmy 27 proc. tego, co mają Niemcy na głowę w sile nabywczej". A teraz (w 2021 roku - red.) mieliśmy 66 proc. i sądzę, że w tym roku (2022) to już będzie jakieś 67-68 proc., czyli zaczęliśmy się zbliżać - powiedział Kaczyński.



Ocenił, że "mamy do czynienia ze znaczącym postępem, jeżeli chodzi o tempo rozwoju i zamożność społeczeństwa, gdyż - według niego - Polacy dysponują dochodami na poziomie 77-78 proc. średniej w Unii Europejskiej. Kaczyński dodał, że Polska jest "przed perspektywą tego, że w stosunkowo krótkim czasie, jeżeli cała ta konstrukcja światowa i europejska się nie zawali, to będziemy już na tym poziomie, na którym żyje Zachód. Czyli spełnimy to nasze marzenie, które kiedyś się wydawało niespełnialne".

Kaczyński: Niemcy chcieliby, żeby Polska była z tyłu

Jednocześnie lider PiS ocenił, że takie perspektywy dla Polski i Polaków "nie wszystkim się podobają", ze wskazaniem na m.in. "naszych sąsiadów z zachodu", czyli na Niemcy.



To jest tak, że oni by chcieli, żeby Polska była z tyłu, nie była za silna, żeby była pod niemieckim nadzorem i żeby ten model gospodarki niemieckiej, który stawiał głównie na kontakty z Rosją, no ale dzisiaj to się zawaliło, można powiedzieć, że wybuchło - mówił.



Kaczyński zaznaczył, że "model niemiecki" opierał się na przewadze Niemiec "nad wschodem" UE i to będzie ta sfera przewagi i eksploatacji, a mówiąc prostym językiem, że będzie to sfera "dojenia", gdy np. Polacy jeździli tam, żeby za marne pieniądze zbierać szparagi, a to było właśnie to "dojenie".



Polityk zwrócił uwagę, że jest też wiele innych, dużo bardziej skomplikowanych metod na takie eksploatowanie "wschodu UE". Jeżeli my kupujemy w naszych supermarketach, tych niby naszych, ale niemieckich tak naprawdę towary za taką samą cenę, jak w Niemczech, tylko tyle, że te towary są wyraźnie gorsze, stąd są te sklepy na przykład "prosto z Niemiec" i tak dalej, a takie same można kupić w Polsce, tylko jakość jest po prostu inna. No to co to jest? To jest oszukiwanie, to jest "dojenie" - zauważył. My się na to nie możemy godzić - oświadczył prezes PiS.