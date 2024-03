Niegdyś trafiali tu ci, którzy złamali książęce prawo. Niebawem zajrzeć będzie mógł każdy. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie remontuje lochy pod Wieżą Więzienną. Ma je po raz pierwszy w historii udostępnić do zwiedzania.

​Lochy pod Wieżą Więzienną w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie należą do najstarszych fragmentów budowli. / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie /

Lochy pod Wieżą Więzienną w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie należą do najstarszych oryginalnych fragmentów budowli.

Wieża Więzienna u zbiegu obecnych ul. Kuśnierskiej i Grodzkiej została zbudowana wraz ze skrzydłem południowym zamku w latach 1435-1490. Stanowiła część systemu obronnego rezydencji książęcej. Od jej narożników odchodziły mury obronne.

Dolne partie elewacji Wieży Więziennej to jedne z najstarszych murów szczecińskiego zamku. Podobnie jak ściany piwnic są murowane z cegły w stylu gotyckim, który stosowano od XIV do XVI wieku. Mury piwnic były uzupełniane granitowymi otoczakami.

Piwnice pod wieżą pochodzą z tej fazy budowlanej co wieża i nie zostały przekształcone w wyniku późniejszych prac, obejmujących m.in. podwyższenie jej kondygnacji. Lochy należą więc do najstarszych oryginalnych fragmentów budowli, powstałych jeszcze w gotyckiej rozbudowie zamku - mówi dr Małgorzata Gwiazdowska, która ze strony Zamku pełni nadzór konserwatorski nad trwającą obecnie inwestycją.

Zamek w Szczecinie / Shutterstock

Co kryją dolne kondygnacje wieży? Są tam dwie cele o wielkości 2,30 m x 3,30 m i wysokości prawie 4 m każda. Jest też długi, wysoki, ale bardzo wąski korytarz. Drzwi cel otwierały się do wnętrza, a zamykane były od zewnątrz, co uniemożliwiało ich wyważenie od środka. Więźniowie w celach przebywali prawdopodobnie przykuci do ściany. Ciekawostką jest, że w korytarzu znajduje się wnęka w ścianie, która służyła zapewne jako siedzisko dla pilnującego więźniów strażnika - opowiada Monika Adamowska, rzeczniczka Zamku.

Na szczecińskim zamku trwa przebudowa, obejmuje ona m.in. tarasy i odbudowę zniszczonego skrzydła północnego. Odnawiana jest też elewacja zabytku. Po zakończeniu trwającej inwestycji lochy mają być udostępniane zwiedzającym.