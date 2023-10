​Finaliści konkursu gospodarczego marszałka "Twój biznes pod banderą sukcesu" walczą o zwycięstwo i nagrody o łącznej wartości blisko 100 tys. zł. Wystartowało internetowe głosowanie, które ma wyłonić najbardziej innowacyjną, rzetelną i nowoczesną małą firmę regionu.

Do konkursu wypłynęło ponad 220 zgłoszeń. / wzp.pl /

Konkurs organizowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego promuje innowacyjnych, nowoczesnych, rzetelnych przedsiębiorców sektora MŚP. Tegoroczna, czwarta już edycja przyciągnęła rekordową liczbę firm. Do konkursu wpłynęło ponad 220 zgłoszeń. Z tej grupy kapituła wyłoniła ostatecznie 19 finalistów. Firmy reprezentują ciekawe branże i nowatorskie pomysły: od produkcji drzwi i okien w oparciu o renomowane systemy profili, przez naturalne, ręcznie robione kosmetyki, aż po sklep z odzieżą inkluzywną czy "królewskie" bajgle.

Finaliści mogli już skorzystać z bogatego pakietu świadczeń promocyjnych. Tworzone były m.in. spersonalizowane wizytówki i materiały graficzne, materiały filmowe. Odbywały się spotkania z doradcami biznesowymi oraz warsztaty z zakresu promocji produktów. Teraz konkurs wchodzi w decydująca fazę.

Konkurs gospodarczy jest prawdziwym świętem zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy w biznesie, wdrażają innowacyjne produkty i usługi, zdobywają nowe rynki. Pomysłowość, odwaga, ambicje i kompetencje przedsiębiorców to bezcenny kapitał. Początkowym celem konkursu było pokazanie, że Pomorze Zachodnie to miejsce, gdzie odważni i kreatywni ludzie prowadzą swój biznes i gdzie wiele firm wyróżnia innowacyjne i nowoczesne podejście do swojej działalności. Wydaje się jednak, że kolejne przykłady rozwiniętych biznesów pokazują, że Pomorze Zachodnie nie musi już niczego w tej dziedzinie udowadniać. Tym ludziom po prostu trzeba stworzyć odpowiednie warunki, aby mogli uwolnić potencjał i pokazać go na zewnątrz - mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W poniedziałek, 30 października 2023 r. rozpoczęło się głosowanie internautów. Laureaci z największą liczbą głosów otrzymają nagrody finansowe. Dla zwycięzcy przewidziano 30 tysięcy złotych. Za zajęcie II miejsca 25 tys. zł. Nagroda za III miejsce to 20 tys. zł.

Głosować można do 22 listopada 2023 r. (do godziny 23:59) przez stronę internetową https://biznes.wzp.pl. Głosujący może wziąć udział w głosowaniu tylko raz.

Tego, kto zwycięży, dowiemy się podczas gali finałowej, która odbędzie się 27 listopada 2023 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie. Dodatkowo goście wydarzenia podczas gali przyznają nagrodę publiczności. Jej zwycięzca otrzyma 10 tys. zł.

Konkurs gospodarczy marszałka pokazuje siłę mikro, małych i średnich firm z Pomorza Zachodniego. To niepowtarzalna i szyta na miarę szansa na rozwój i promocję, a tym samym wzrost sprzedaży.

Niesamowite historie laureatów dowodzą, że zaczynając w garażu, każdy może zbudować coś naprawdę dużego. Przykładem może być Coffedesk, dziś jeden z największych sprzedawców kawy w Polsce. Z kolei Natalie Palacz na początku jeździła po zawodach jeździeckich i sprzedawała bluzy, a obecnie projektuje i produkuje ubrania oraz akcesoria jeździeckie, sprzedając je z powodzeniem zarówno w kraju, jak i na świecie. I właśnie takich ludzi pokazujemy w konkursie - tłumaczy Krzysztof Barczyk, dyrektor Gabinetu Marszałka i przewodniczący kapituły konkursu.