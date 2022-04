"W czasie trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę chcemy jak najszybciej stać się niezależnym energetycznie państwem" - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Podpisał on, wraz z przedstawicielami PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energii Ciepła, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermię Polska, list intencyjny dotyczący - jak informuje urząd - "rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie".

PGE, NFOŚiGW oraz Geotermia Polska postanowili zawiązać bliższą współpracę w celu kontynuowania prac i doprowadzenia do rzeczywistego rozpoznania pokładów geotermalnych i rzeczywistych wydajności technicznych - informuje zachodniopomorski urząd wojewódzki.

Minister o geotermii: Kosztowna, ale efektywna

Cytat Wody termalne stanowią cenny, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej. Potencjał geotermalny ma wg szacunków prawie połowa obszaru Polski - podkreśla Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wiceminister zaznacza, że geotermia choć dość kosztowna w pierwszej fazie realizacji projektów, jest nieoceniona jako stabilne, efektywne i ekonomiczne w eksploatacji zeroemisyjne źródło OZE.

Co ważne, to źródło zupełnie niekontrowersyjne z punktu widzenia społeczności lokalnej, a perspektywiczne jako źródło ciepła systemowego czy w przyszłości - pod określonymi warunkami - także np. energii elektrycznej, czy rekreacji - dodaje Małgorzata Golińska.

Odwiert w Szczecinie. Szczegółów brak

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki powiedział, że na podpisanie dzisiejszego porozumienia należy patrzeć w znacznie szerszym kontekście.

W czasie trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę chcemy jak najszybciej stać się niezależnym energetycznie państwem. To szczególnie ważne, byśmy mogli poczuć się w pełni bezpieczni, odporni na jakiekolwiek zewnętrzne szantaże - mówi wojewoda.

Odwiert miałby być zlokalizowany w Szczecinie, nieznane są jednak szczegóły pomysłu.

Cytat Wykorzystanie wód geotermalnych przyczyni się do rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. Co więcej ciepłownictwo geotermalne nie wyczerpuje się oraz nie zanieczyszcza atmosfery. Jest to bardzo ważne dla ochrony naszego środowiska - twierdzi Zbigniew Bogucki.

Ma powstać nowa spółka. Zajmie się geotermią

Jak informuje zachodniopomorski urząd wojewódzki, PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, oraz Geotermia Polska planują utworzenie wspólnej spółki celowej, której zadaniem będzie budowa ciepłowni opartej na cieple z wód termalnych pochodzących z wnętrza ziemi, przy wykorzystaniu wsparcia pochodzącego ze środków NFOŚiGW.

Szczecin dysponuje dużym potencjałem źródeł geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Jako lider w obszarze wytwarzania ciepła, PGE chce wykorzystać tę szansę na produkcję ekologicznego ciepła dla mieszkańców miasta - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W Szczecinie dysponujemy już dwiema jednostkami ciepłowniczymi: biomasową EC Szczecin i kogeneracyjną EC Pomorzany. Geotermia w zasobach ciepłowniczych miasta to dywersyfikacja źródeł wytwórczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Umożliwi to również optymalizację cen ciepła w długim terminie dla odbiorców końcowych - dodaje prezes Wojciech Dąbrowski.

Obecnie planowane jest przeprowadzenie studium wykonalności oraz realizacja pierwszego badawczego otworu, na podstawie którego przeprowadzona zostanie weryfikacja uwarunkowań geologiczno-technicznych na potrzeby przyszłej pełnoskalowej ciepłowni.

PGE jest największym producentem energii cieplnej w Szczecinie. Budowa bloku biomasowego w Elektrociepłowni Szczecin spowodowała, że instalacja ta jest od 2011 roku największym przyjaznym dla środowiska producentem "zielonej energii" w aglomeracji szczecińskiej.