Kilka razy więcej ma zapłacić szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego za prąd na przyszły rok. Rezultat przetargu na dostarczenie energii elektrycznej do oświetlenia ulic przekroczył wszelkie szacunki. Kwota, której żąda dostawca energii, jest o 25 milionów złotych wyższa niż miasto płaciło rok wcześniej.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Pawłowski / RMF FM

O blisko 25 mln złotych może zwiększyć się roczna umowa na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZDiTM. Jedyna firma, która stanęła do przetargu oferuje swoje usługi na rok 2023 za cenę umowną brutto 37 819 568,78 zł.

3 razy więcej niż rok temu

Postępowanie dotyczy świadczenia usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Prąd ma służyć do zasilania oświetlenia ulic i przejść dla pieszych, zasilania sygnalizacji ulicznej, przystanków, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, oświetlenia nawigacyjnego na mostach i Systemów Zarządzania Ruchem. Samych latarni ulicznych jest w mieście około 36 000.

Jak informuje Hanna Pieczyńska z ZDiTM, przez ostatnie lata umowy zawierane były na znacznie niższe kwoty 9 571 410,17 zł - na rok 2020, 9 350 744,96 zł - na rok 2021 i 12 973 499,26 zł - na rok 2022. Obecna propozycja to 3 razy więcej niż rok temu.

Trzeba znaleźć środki na to, bo nie wyobrażamy sobie, że nagle gasną uliczne lampy, że na 141 skrzyżowaniach nie ma sygnalizacji. To by była katastrofa i bardzo niebezpieczna sytuacja, w związku z tym miasto ma teraz duży problem jak ten budżet spiąć - mówi Hanna Pieczyńska.

Kolejna duża podwyżka

To kolejna, po Tramwajach Szczecińskich, ekstremalna podwyżka cen za energię elektryczną dla miejskiej jednostki. Wzrost w spółce to blisko 32 mln - z 8 mln za rok 2022 do 40 mln za rok 2023.

Rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest pakiet ratunkowy ustaw, czyli Sanacja Finansów Państwa Polskiego. Dlatego w obliczu kryzysu włodarze polskich miast 21 lipca złożyli w Senacie konkretne, gotowe rozwiązania, których wprowadzenie zależy wyłącznie od dobrej woli rządzących. 5 września planowane jest "wysłuchanie publiczne" projektów podczas posiedzenia trzech komisji senackich.

System finansowania jednostek samorządu terytorialnego wymaga całkowitego przemodelowania. Potrzebna jest zupełnie nowa ustawa, która na nowo ustali model transferu pieniędzy między budżetem państwa a budżetami samorządów, w szczególności tych największych miast - mówi Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik miasta Szczecin.