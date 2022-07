42 podopiecznych polskich szkół i placówek opiekuńczych z rejonu solecznikowskiego na Litwie spędzi wakacje w Polsce. W czwartek grupa dotarła do Szczecina. Odwiedzą też Gdańsk, Gniezno i Toruń.

Uczestnikami Kresowych Wakacji są uczniowie i podopieczni polskich szkół oraz placówek opiekuńczych z rejonu solecznikowskiego na Litwie, zamieszkiwanego w głównej mierze przez Polaków: Polskiej Szkoły Specjalnej w Solecznikach, Caritasu w Ejszyszkach, szkoły w Butrymańcach - łącznie 42 osób.

To do tamtejszej społeczności trafiają dwa razy do roku dary przekazywane przez Fundację Polskich Wartości w ramach akcji "Paczka dla Rodaka" i "Bohatera na Kresach". Kresowe Wakacje, organizowane są już po raz piąty.

Goście spędzą w Polsce 10 dni, poznając historię i kulturą swojej ojczyzny. Odwiedzą m.in. Warszawę, Gdańsk, Gniezno, Biskupin, Toruń i oczywiście Szczecin. Nie zabraknie też typowo wakacyjnych atrakcji, pobytu w ośrodku nad jeziorem w Chomiąży Szlacheckiej czy wycieczek nad morze. Kresowe Wakacje 2022 potrwają do 4 lipca.