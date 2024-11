Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku w Czaplinku w powiecie drawskim w Zachodniopomorskiem. To dwójka dzieci w wieku 10 i 11 lat oraz ich rodzice. Do dachowania doszło na drodze wojewódzkiej nr 163 w kierunku Wałcza.

Zdj. poglądowe / Shutterstock W niedzielne południe w miejscowości Czaplinek doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. W momencie zdarzenia padał deszcz i było ślisko. Autem podróżowała 5-osobowa rodzina. Jeszcze przed przyjazdem służb poszkodowani wydostali się z samochodu przy pomocy osób, które zatrzymały się w miejscu wypadku. To dwójka osób dorosłych i dzieci w wieku 10, 11 i 15 lat - powiedział RMF FM starszy kapitan Michał Bany z Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, który był na miejscu wypadku. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala trafiło dwoje dzieci i dwie osoby dorosłe. 15-latka nie wymagała hospitalizacji - dodał. Poszkodowani trafili do szpitali w Pile i w Szczecinku.

