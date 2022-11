Spadają przeciętne ceny zarówno małych, średnich jak i dużych mieszkań. Spadki w większości przypadków są jednak niewielkie. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w porównaniu do II kw. 2022 r. najmocniej staniały duże mieszkania w Toruniu (o 9,2 proc.), małe w Szczecinie (o 6,4 proc.) oraz duże w Radomiu (o 5,2 proc.). Wciąż zdarzają się jednak również wzrosty - podaje portal gs24.pl.

Szczecin / Shutterstock

Najmocniej zdrożały małe mieszkania w Gdyni (11,5 proc.) i Rzeszowie (7,1 proc.). Coraz więcej na rynku pojawia się ogłoszeń o sprzedaży mieszkań.

Najszybciej tanieją duże mieszkania, czyli takie o powierzchni wyższej niż 60 m2. Średnio ich ceny spadły o 1,2 proc. w porównaniu do II kw. 2022 r. W przypadku lokali o średniej wielkości (35 - 60 m2) spadek wyniósł 0,9 proc., a dla małych (poniżej 35 m2) o 0,2 proc.

O wzrosty jest trudno, ponieważ niewielu jest kupujących. Z danych BIK wynika, że we wrześniu liczba wypłaconych kredytów hipotecznych spadła o 70 proc. rok do roku. Dużo mniej jest też kupujących za "gotówkę", a to przekłada się spadek liczby wszystkich transakcji.

Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania?

W Szczecinie metr kwadratowy małego mieszkania (około 35-40 m. kw) wynosi teraz 9800 zł. To jest o 6,4 proc. mniej niż wynosiły ceny w czerwcu.

Z kolei średnie mieszkania (o powierzchni od 40 do 60 m. kw) przeciętnie staniały o 4,4 proc. Cena metra kwadratowego wynosi teraz 8700 zł.

Stosunkowo mało staniały mieszkania duże (te powyżej 60 m. kw). Ich cena spadła o 1,5 proc. W tej chwili w Szczecinie cena metra kwadratowego dużego mieszkania to przeciętnie 7887 zł.