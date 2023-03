Prognoza dotyczy powiatów choszczeńskiego, drawskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i wałeckiego.



"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm, drobny grad oraz porywy wiatru do 70 km/godz." - przekazano w komunikacie.



Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 19 w sobotę.

