To ma być nowy "salon" Szczecina. Przebudowany przez ostatnie dwa lata odcinek alei Wojska Polskiego został już otworzony dla pieszych i dla kierowców. Zmian jest bardzo dużo - zniknęła sygnalizacja świetlna, zamiast dwóch pasów jest jeden.

Przebudowany plac Zgody zamienił się w plac zabaw z trampolinami. / Fb Prezydent Szczecina /

To zupełnie nowa ulica. Przebudowana aleja Wojska Polskiego to ogromna zmiana w tej części śródmieścia Szczecina. Jezdnia wykonana z kostki, szerokie chodniki, 173 miejsca postojowe dla samochodów, w tym 6 dla pojazdów elektrycznych i 9 dla osób niepełnosprawnych.

W ciągu ulicy, na chodnikach po zewnętrznej stronie jezdni, znajduje się ponadto 8 równomiernie rozlokowanych miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia z dopuszczonym postojem do 15 minut. Organizacja ruchu zakłada wprowadzenie na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów strefy tzw. ruchu uspokojonego, wynoszącej 30 km na godzinę.

W alei są 173 miejsca postojowe dla samochodów w tym 6 dla pojazdów elektrycznych i 9 dla osób niepełnosprawnych. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter

Pojawiła się mała architektura w postaci ławek oraz ławkodonic pod nowymi magnoliami. Jest też miejsce do zabawy, bo na Placu Zgody w ramach rekreacyjnego placu zabaw zainstalowane zostały trampoliny oraz instalacje umożliwiające grę w głuchy telefon. Miejsca rekreacji uzupełnia nowa fontanna, która powstała w rejonie dawnej "ściany płaczu". Wypływająca z długiego ramienia "ściana wody" jest nawiązaniem do potocznej nazwy tego miejsca.

W obrębie szerokich chodników wyznaczono pasy, w których przedsiębiorcy będą mieli możliwość wystawiania ogródków gastronomicznych. Z tej możliwości część lokali gastronomicznych skorzystała już podczas budowy.

W ramach inwestycji przebudowana została także ulica Jagiellońska pomiędzy al. Wojska Polskiego i al. Piastów. Znalazły się tam miejsca postojowe dla samochodów oraz jedno miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzenia. Zmodernizowano ponadto fragment ulicy Śląskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Więckowskiego. Tam także wybudowano miejsca postojowe dla samochodów w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

W poniedziałek nastąpiło techniczne otwarcie ulicy. / Fb Prezydent Szczecina /

W poniedziałek nastąpiło techniczne otwarcie ulicy. To oznacza możliwy przejazd wzdłuż alei w obu kierunkach, przejazd ulicą Jagiellońską, a także wjazd i wyjazd z Placu Zgody na ulice Księcia Bogusława X, Bałuki i Bohaterów Getta Warszawskiego. Niedostępna jest trasa na wprost z al. Wojska Polskiego w kierunku ulicy Kopernika i Placu Zwycięstwa, co jest związane z trwającą przebudową Placu Zwycięstwa. Jest tam możliwy tylko skręt w prawo w ulicę Krzywoustego.

Kierowcom udostępnione zostały również miejsca postojowe. Z uwagi na to, że będzie to jeszcze plac budowy, parkowanie wzdłuż alei Wojska Polskiego pomiędzy Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa, na ulicy Jagiellońskiej pomiędzy al. Wojska Polskiego a al. Piastów, oraz na ulicy Śląskiej za skrzyżowaniem z ulicą Więckowskiego będzie darmowe do 15 listopada 2023 roku.