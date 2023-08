Śródmiejski odcinek alei Wojska Polskiego jest już gotowy. W poniedziałek przejadą tamtędy pierwsze samochody, w weekend odmieniona ulica zostanie otwarta dla pieszych.

Po trwającym prawie 2 lata remoncie aleja Wojska Polskiego jest gotowa do otwarcia. Odcinek od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów wygląda zupełnie inaczej. Zamiast dwóch pasów w każdą stronę pozostał jeden pas. Przybyło za to zieleni i miejsca dla pieszych.

Z okazji otwarcia tej szczecińskiej alei miasto przygotowało atrakcje dla mieszkańców, m.in. targ pyszności, grę terenową, animacje dla dzieci, wystawy i warsztaty. Podczas tego weekendu poznamy też menadżera alei, czyli osobę która ma zadbać o to, aby ta jedna z centralnych arterii miasta pełniła rolę "salonu Szczecina", tak jak to zakładano decydując się na rewitalizację tej części miasta.

Najcięższy okres remontu za nami. To był trudny czas dla przedsiębiorców i dla mieszkańców. Zasadnicze prac budowlane za nami, to oznacza, że możemy udostępnić ten śródmiejski fragment Szczecina mieszkańcom. Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej, że szybko powróci tu życie. Zrobiliśmy kolejny, ważny krok na drodze do rewitalizacji tej części miasta. To modelowy przykład jak zmienić mało przyjazną do tej pory przestrzeń w miejsce zielone, z szerokimi chodnikami i uspokojonym ruchem - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina

Przed nami czas odbiorów, co oznacza, że na niektórych fragmentach będą jeszcze prowadzone drobne prace wykończeniowe.

Z okazji udostępnienia alei mieszkańcom, 26 i 27 sierpnia w godz. 10.00-17.00 zaprezentują się zlokalizowane przy tej ulicy firmy, pojawi się targ pyszności, będą spacery z przewodnikami turystycznymi, porady psiego behawiorysty, wystawa prac Henryka Sawki, odbędzie się gra terenowa, animacje dla dzieci, wstąpią też artyści ulicy.

Przebudowa alei Wojska Polskiego ruszyła we wrześniu 2021 r. W ramach prac przebudowano infrastrukturę sieciową oraz naziemną. Pojawiły się nowe szerokie chodniki, miejsca parkingowe, uspokojono ruch. Zmieniło się zagospodarowanie terenu i wprowadzona została mała architektura wraz z nową fontanną. Pojawiło się dużo nowych drzew, krzewów, bylin i traw. Posadzono drzewa o randze reprezentacyjnej, długowieczne i monumentalne. Znalazły się tam m.in. kolumnowe platany i charakterystyczne dla Szczecina magnolie. Nasadzenia objęły środkowy pas na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza nowego Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody.

Koszt przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego to ponad 43 mln zł. brutto