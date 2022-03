Najpierw znaleźli bezpieczny dach nad głową, teraz poszukują zatrudnienia. Jednostki podległe samorządowi województwa zachodniopomorskiego przygotowały listę około 170 wakatów, na które dotąd bezskutecznie poszukiwały pracowników.

Pierwsi uchodźcy zostali zatrudnieni w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. / Szpital Wojewódzki w Szczecinie /

Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił Punkt informacyjny dla przybyszy z Ukrainy, a pierwsze sanitariuszki, które uciekły przed wojną w Ukrainie, zatrudnił właśnie Szpital Wojewódzki w Szczecinie.

Po tym jak uchodźcy z Ukrainy trafili do Polski szukają pracy. Wielu podkreśla, że chce być niezależna finansowo.

Nie wszyscy uchodźcy mogą podjąć pracę. Niektórzy potrzebują czasu, by dojść do siebie po wojennych traumach, część musi zapewnić opiekę małym dzieciom. Wiele osób jednak od razu po przybyciu chce pracować, uczyć się języka polskiego. Chcą jak najszybciej zyskać niezależność - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Nasze jednostki, przede wszystkim medyczne, od dłuższego czasu alarmują, że braki kadrowe są coraz bardziej dotkliwe. Dlatego poprosiłem o przygotowanie listy miejsc, gdzie pracę mogliby podjąć Ukraińcy, oczywiście adekwatnie do posiadanych kwalifikacji.

To placówki medyczne, gdzie poszukiwani są lekarze, pielęgniarki, opiekunowie i ratownicy medyczni, ale także pracownicy techniczni czy salowe i pomoce kuchenne. Wakaty są także w instytucjach kultury, uzdrowiskach, placówkach edukacyjnych i ośrodkach drogowych. Szpital Wojewódzki w Szczecinie już zatrudnił pierwszych pracowników. To głównie sanitariuszki.

Uchodźcy szukający zatrudnienia muszą przejść przez procedury związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na pracę czy warunkowe wykonywanie zawodu. Aby im to ułatwić, Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił obsługiwany w języku ukraińskim lub rosyjskim punkt informacyjny, gdzie uchodźcy mogą zdobyć wiedzę na temat możliwości podjęcia pracy i firm, które szukają pracowników.

Mieści się on w siedzibie Urzędu przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Szczecinie. Uruchomiono także infolinię pod nr 91 42 56 126. Punkt informacyjny i infolinia działają od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00.

Wszystkim potrzebującym będzie udzielone wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w poszukiwaniu pracy. Doradcy zawodowi wskażą, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, a także do pierwszych dni w nowej pracy.

Na stronie internetowej www.wup.pl w zakładce Pomoc dla obywateli Ukrainy w znalezieniu pracy na bieżąco zamieszczane będą informacje niezbędne przy poszukiwaniu pracy i zatrudnieniu obywateli Ukrainy. Dodatkowo, w każdy wtorek w godzinach 10:00-15:00 w Punkcie informacyjnym porad udzielać będą pośrednicy pracy EURES z niemieckiego urzędu pracy - Agentur für Arbeit Greifswald.