W sieci pojawiły się nagrania z Chorzowa, które wstrząsnęły internautami. Widać na nich, jak kilku młodych ludzi znęca się nad 9-letnim chłopcem w spektrum autyzmu. Zgłoszenie trafiło już na policję, a do sprawy odniósł się prezydent miasta Andrzej Kotala.

W mediach społecznościowych zostały opublikowane cztery nagrania, na których widać, jak nastolatka wraz z grupą znajomych gnębi, obraża i zastrasza 9-letniego chłopca. Internauci twierdzą, że to chłopiec w spektrum autyzmu.

Na filmikach widać, jak grupa nastolatków szydzi z chłopca, zmusza go do klęknięcia, poddusza go i ubliża mu; wszystko to najprawdopodobniej ma tło kibicowskie. Bezbronne dziecko na jednym z nagrań płacze, a na innym wykonuje rozkazy swoich oprawców. Prześladowcy zniszczyli też chłopcowi rower, na co ten zareagował rozpaczą.

Jak poinformował prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, do zdarzenia nie doszło na terenie chorzowskiej szkoły, ale to jej dyrekcja jako pierwsza powiadomiła policję o sprawie. Cytowany przez "Wprost" rzecznik prasowy policjantów z Chorzowa młodszy aspirant Karol Kolaczek potwierdził, że śledztwo w tej sprawie jest w toku, ale na razie nie może ujawnić więcej szczegółów.

"Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. Również wydział edukacji Urzędu Miasta bada sprawę i jest w kontakcie z dyrekcjami szkół, do których chodzi 9-latek oraz nastolatkowie. Szkoły są też w stałym kontakcie z ich rodzicami" - napisał na Facebooku prezydent Chorzowa.

Prezydent miasta prosił o powstrzymanie się od emocjonalnych wpisów, internetowego hejtu, linczu i wydawania wyroków.

"Nieletnim była ofiara, ale też i ci, którzy się nad nią znęcali. Bądźmy odpowiedzialni, nie podgrzewajmy atmosfery, bo są to jeszcze dzieci, którym poprzez wpisy w internecie możemy zrobić jeszcze większą krzywdę" - dodał prezydent Chorzowa.