Poważne utrudnienia dla pasażerów podróżujących tramwajami na trasie Katowice-Chorzów-Bytom. Wszystko z powodu przebudowy i remontu trasy w Katowicach i Chorzowie. Część zmian wprowadzono już wczoraj, kolejne zaczynają obowiązywać od dziś.

/ Shutterstock

Zmiany dotyczą przede wszystkim komunikacji tramwajowej. W sumie, inaczej pojedzie aż 18 linii. Siedem z nich zostało całkowicie zawieszonych, trzy kolejne mają nowe rozkłady jazdy, cztery trzeba było uruchomić, a na czterech następnych będą jeździć większe tramwaje i zwiększono liczbę połączeń.

Zmiany dotyczą także komunikacji autobusowej. W tym przypadku chodzi o 5 tras. Na dwóch z nich autobusy z Bytomia przez Chorzów do Katowic mają kursować co 6 minut. Z Katowic do Chorzowa będą też jeździć autobusy komunikacji zastępczej, wreszcie na dwóch innych liniach zastępczych wprowadzone zostają nowe rozkłady jazdy.

Szczegóły zmian

TRAMWAJE

Linie 0, 6, 11, 19, 20, 23, 43 zostaną zawieszone, a linie 17, 34 i 36 będą miały nowe rozkłady jazdy. Dla zminimalizowania niedogodności, uruchomione zostaną 4 linie - nr 7 na trasie Bytom Plac Sikorskiego – Chorzów Batory Zajezdnia, nr 56 na trasie Łagiewniki Media Markt – Bytom Teatr Tańca-Rozbark – Bytom Szkoła Medyczna, nr 59 na trasie Katowice Plac Wolności – Katowice Stęślickiego i nr 60 na trasie Załęże Pośpiecha – Chorzów Rynek – Dąb Huta Baildon.

Ponadto na liniach nr 13 i 16 kursować będą większe niż zwykle pojazdy, a na liniach nr 46 i 69 zwiększona zostanie częstotliwość połączeń.

AUTOBUSY

Modyfikacje obejmują zwiększenie częstotliwości kursów na linii M3 i 830 do tego stopnia, że na odcinku Bytom Dworzec – Chorzów – Piotra Skargi w Katowicach, autobusy będą kursować naprzemiennie co 6 minut.

Ponadto uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-10 na trasie Katowice Rynek - Chorzów Nowa oraz wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy autobusowej komunikacji zastępczej T-20 na trasie Katowice Plac Wolności – Katowice Załęże Pośpiecha i T-47 na trasie Bytom Łagiewniki Targowisko – Świętochłowice Lipiny Bukowego.