Kolejny etap konsultacji ws. rozbudowy głównej linii kolejowej Gliwice-Katowice przeprowadzi od 9 do 13 stycznia wykonawca studium wykonalności tej inwestycji, planowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe – wynika z informacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

/ Shutterstock

Chodzi o dobudowę pary nowych torów, a przez to oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, na liczącym ok. 30 km połączeniu kolejowym Katowic i Gliwic, przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską i Zabrze. Zamówienie w połowie finansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zainteresowana tą inwestycją pod kątem projektu Kolei Metropolitalnej.

Linia Gliwice - Katowice to główny kolejowy szlak miast Górnego Śląska oraz część najważniejszej linii S1 Kolei Śląskich. W przyszłości ma być jedną z dwóch kluczowych tras głównego przedsięwzięcia transportowego GZM - Kolei Metropolitalnej (obok trasy Dąbrowa Górnicza - Tychy), którego rozwój uniemożliwia niewystarczająca przepustowość linii kolejowych.

Opracowanie studium jest jednym z najważniejszych etapów, przygotowujących do rozpoczęcia tej inwestycji. Na mocy podpisanego wiosną 2021 r. porozumienia GZM finansuje połowę kosztów studium, które oszacowano na ok. 4 mln zł.

Przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla rozbudowy połączenia pomiędzy Katowicami a Gliwicami na głównej magistrali kolejowej E30 zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK, przeprowadzono w 2021 r. Umowę PLK i GZM podpisały ze spółką TPF na początku grudnia ub. roku.

Pierwsza tura konsultacji ze spotkaniami w pięciu miastach, przez które przebiegają linie kolejowe objęte projektem, odbył się w maju ub. roku. Jak wynika z informacji służb prasowych GZM, kolejna tura spotkań konsultacyjnych odbędzie się w dniach 9-13 stycznia kolejno w: Świętochłowicach, Katowicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Chorzowie.

Na spotkaniach przedstawiciele wykonawcy studium przedstawią mapy podglądowe, zaprezentują aktualne wyniki prac planistycznych i proponowane rozwiązania funkcjonalne.

Połączenie kolejowe z Gliwic do Katowic było remontowane przez PLK od 2013 r. do 2016 r. W grudniu 2014 r. skończyły się prace między Gliwicami a Chorzowem Batorym, w 2015 r. wyremontowano odcinek Katowice - Chorzów Batory, a w 2016 r. tory stacji Gliwice. Inwestycje pozwoliły na przyspieszenie pociągów i skrócenie przejazdu z ok. 30-35 min. do 20-26 minut.

Przedmiotem obecnych analiz ma być dalsze skrócenie czasu jazdy pociągów. Analizowana ma być m.in. budowa nowych torów aglomeracyjnych i nowych przystanków. Wśród założeń będzie zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym oraz dostosowanie stacji i przystanków do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Wykonawcy studium przeanalizują również usprawnienie przewozu towarów - pod kątem cięższych i dłuższych (do 750 m) pociągów towarowych, m.in. w relacjach międzynarodowych.

Prace studialne określą zakres projektu, jego efekty oraz koszty realizacji. Zakładany termin ich realizacji to lata 2021-2023. Główną częścią zamawianych opracowań jest studium wykonalności, które da podstawę do decyzji o realizacji inwestycji.

GZM w kontekście tego przedsięwzięcia zwraca uwagę na kluczową rolę budowy osobnych torów, umożliwiających zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów aglomeracyjnych. Budowa odseparowanego torowiska na trasie Gliwice-Katowice ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej Kolei Metropolitalnej. Dzięki temu możliwe byłoby wprowadzenie oczekiwanego standardu, aby pociągi wewnątrz Metropolii kursowały co kilkanaście minut.

Na początku grudnia w ramach programu Kolej Plus podpisano umowy na realizację sześciu projektów liniowych zgłoszonych przy udziale GZM; trzy z nich są powiązane z realizowanym studium wykonalności na odcinku Katowice - Gliwice. Oprócz zakwalifikowanych projektów liniowych do Kolei Plus, opracowano także dokumentację (Wstępne Studia Planistyczno-Prognostyczne - WSPP) dla trzech lokalizacji punktowych - budowy nowych przystanków osobowych.

Powstała dokumentacja dla przystanków: Świętochłowice Mijanka, Zabrze ul. Armii Krajowej i Zabrze Zaborze Północ jest uwzględniana i wykorzystywana również w pracach nad studium wykonalności na odcinku Katowice - Gliwice.

Na początku ub. roku PLK zamówiły podobną dokumentację przedprojektową dla odcinka Katowice - Sosnowiec Jęzor na linii E 30 z Katowic do Krakowa. Ma ona powstać do IV kw. 2023 r. Wcześniej PLK zamawiały takie opracowania m.in. dla odcinków linii kolejowych Bytom - Opole, Katowice Ligota - Tychy (również istotnego dla Kolei Metropolitalnej) oraz Czechowice-Dziedzice - Zwardoń.

Obecnie PLK prowadzą przetargi zakładające m.in. budowę nowych torów aglomeracyjnych na odcinku Będzin - Katowice - Katowice Ligota.