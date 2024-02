Koncesjonariusz płatnej autostrady A4 Katowice – Kraków rozpocznie w poniedziałek 12 lutego remont jezdni w stronę Krakowa na bezpłatnym odcinku między Katowicami i Mysłowicami - podała w czwartek spółka. Zachowane mają zostać po dwa pasy ruchy w każdą stronę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Stalexport Autostrada Małopolska intensyfikuje remonty na autostradzie A4 Katowice-Kraków, bo jak podkreśla w 2027 r. musi oddać drogę w bardzo dobrym stanie technicznym. Modernizowane są obiekty mostowe. Rozpoczęła się wymiana nawierzchni, która na obu jezdniach 61-kilometrowego koncesyjnego odcinka A4 potrwa do końca koncesji.

W czwartek rzecznik spółki SAM zapowiedział rozpoczęcie wymiany nawierzchni autostrady A4 między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach. Od 12 lutego na jezdni w kierunku Krakowa, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Od lipca wymieniana będzie nawierzchnia jezdni w kierunku Katowic.

Przez cały okres prowadzenia prac zachowane mają zostać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W pierwszym etapie prac zmiany organizacji ruchu będą wprowadzone na jezdni do Krakowa, na odcinku ok. 4 km, od km 343 do km 347.

Od 27 marca br. remontowany odcinek zostanie wydłużony do 7 km, od km 341 do km 348.

Na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi pas będzie przejezdny. Na jezdni do Katowic czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa.

W lipcu prace remontowe przeniosą się na jezdnię do Katowic, gdzie jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi będzie przejezdny. Na jezdni do Krakowa czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic. Obie jezdnie na tym odcinku A4 mają zostać wyremontowane do końca listopada 2024 r.

"Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe - zasygnalizował Czechowski.

Powtórzył, że właściwe utrzymanie infrastruktury odcinka A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów, wynika z obowiązujących przepisów oraz z zapisów umowy koncesyjnej. Zgodnie z nimi koncesjonariusz ma przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 r. w doskonałym stanie technicznym, nie wymagającym remontów i modernizacji przez kolejne lata.

Prace związane z wymianą nawierzchni i remontem obiektów mostowych prowadzone będą do końca 2026 r., z wyłączeniem okresów zimowych. Wykonawcą robót jest spółka Pavimental Polska z Trzebini, należąca do grupy, w której działa też spółka SAM. Wartość kontraktu to ok. 423 mln zł netto.

Od 1 kwietnia podniesione zostaną opłaty za przejazd płatną autostradą A4 Katowice - Kraków. Na każdej bramce mają wynieść po 16 zł dla aut osobowych (dotąd 15 zł) i po 49 zł dla pojazdów pozostałych kategorii (dotąd 46 zł).

Zgodnie z ostatnimi danymi Grupy Stalexport Autostrady, do której należy spółka Stalexport Autostrada Małopolska, w pierwszych trzech kwartałach ub. roku z płatnego odcinka autostrady A4 średnio korzystało 48,9 tys. pojazdów na dobę - o 3 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Przychody z poboru opłat w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. sięgnęły 376,9 mln zł, o 24 proc. więcej, niż w tym samym czasie 2022 r. O 25,9 proc. wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, o 20,8 proc. - pojazdami ciężarowymi.