Ruszyła rejestracja na 7. Śląski Festiwal Nauki Katowice dla grup zorganizowanych oraz na wybrane wydarzenia objęte limitem miejsc. ŚFN odbędzie się w dniach 9-11 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod hasłem: „Nauka da nam przyszłość”. Festiwal zainauguruje obchody roku Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Śląski Festiwal Nauki Katowice / Andrzej Grygiel / PAP

Czy psychodeliki uratują świat? Dlaczego chwasty są najcenniejsze? Czy zwierzęta się wstydzą? Czy można stworzyć grę w 50 minut? Jak badania naukowe mogą poprawić dobrostan muzyków? Odpowiedzi m.inn. na takie pytania będzie można znaleźć podczas 7. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2023. Trwa rejestracja na wydarzenie. Na niektórych warsztatach i wykładach liczba miejsc jest ograniczona i dlatego trzeba się zarejestrować. Program ŚFN i szczegóły dotyczące rejestracji znajdziecie tutaj. Udział jest bezpłatny.

Śląski Festiwal Nauki to impreza dla całych rodzin. Na jej program skłądają się: warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, które będą odbywac się przez trzy dni na kilkunastu scenach. W tegorocznej edycji przygotowywane są m.inn. nowe strefy specjalne (strefa motorsportu, strefa chorób poprzemysłowych im. Jolanty Wadowskiej-Król), scena młodych oraz scena "Silesian hall of fame" czyli spotkania z najważniejszymi osobistościami śląskiej nauki i sztuki). Nie zabraknie konkursów naukowych, m. inn. POP Science (konkurs dla popularyzatorów nauki), OFF Science (przegląd garażowych wynalazków), Młodzi dla Przyszłości Śląska (konkurs projektów naukowych uczniów).

7. ŚFN to jednocześnie początek obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Z tej okazji w Spodku 9 grudnia będzie można zobaczyć widowisko naukowo-artystyczne Katopolis. Twórcami widowiska są Miuosh - producent muzyczny, gwiazda sceny hip-hop, Zbigniew Rokita - pisarz, dziennikarz i reporter, Jan Matuszyński - reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych, a także Mateusz Znaniecki - reżyser filmowy i aktor.