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Zaginęli dwaj chłopcy. Akcja policji w Gliwicach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (19:59)

Gliwicka policja szuka 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Funkcjonariusze opublikowali ich zdjęcia i proszą o kontakt osoby, które rozpoznają chłopców.

Zaginęli dwaj chłopcy. Akcja policji w Gliwicach
Gliwicka policja szuka 11-letniego Marcina i 12-letniego Kamila. /Policja

Marcin Kamiński i Jakub Zawistowski to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Są poszukiwani, bo oddalili się z tej placówki i nie wiadomo, gdzie mogą przebywać.

Chłopcy ubrani są w białe koszule z długim rękawem, ciemne spodnie i czarne buty.

Osoby, które rozpoznają poszukiwanych chłopców i wiedzą, gdzie mogą przebywać, proszone są o kontakt z policją.  


Źródło: RMF24
Tagi: Gliwice
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