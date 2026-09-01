Zaginęli dwaj chłopcy. Akcja policji w Gliwicach
Opracowanie:
Maciej Nycz
Publikacja: Dzisiaj, 1 września (19:59)
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Gliwicka policja szuka 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Funkcjonariusze opublikowali ich zdjęcia i proszą o kontakt osoby, które rozpoznają chłopców.
Marcin Kamiński i Jakub Zawistowski to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Są poszukiwani, bo oddalili się z tej placówki i nie wiadomo, gdzie mogą przebywać.
Chłopcy ubrani są w białe koszule z długim rękawem, ciemne spodnie i czarne buty.
Osoby, które rozpoznają poszukiwanych chłopców i wiedzą, gdzie mogą przebywać, proszone są o kontakt z policją.