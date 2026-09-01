RCB podało statystyki utonięć. Jeden szczegół zwraca uwagę

RMF24

110 osób utonęło w Polsce w czasie wakacji - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Koniec wakacji nie oznacza końca czujności. Wypoczywając nad morzem, jeziorem czy rzeką, przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa, pilnujmy dzieci i dbajmy o siebie nawzajem!” - czytamy w krótkim komunikacie. Uwagę zwraca fakt, że przeważająca większość ofiar utonięć to mężczyźni.

Dane opublikowane przez RCB obejmują okres od 27 czerwca do 31 sierpnia. W tym czasie utonęło w Polsce 110 osób.

Statystyki pokazują, że 92 proc. osób, które utonęły w Polsce w wakacje, to mężczyźni. Kontrast jest równie widoczny, gdy popatrzy się na liczby - wynika z nich, że tragedią zakończył się wakacyjny wypoczynek 9 kobiet i aż 101 mężczyzn.

RCB apeluje o rozwagę i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą. „Wypoczywając nad morzem, jeziorem czy rzeką, przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa, pilnujmy dzieci i dbajmy o siebie nawzajem! Zasady bezpieczeństwa nad wodą obowiązują przez cały rok!” - zwraca uwagę.

Jak wyglądały wakacje na polskich drogach?

Swoje podsumowanie wakacji opublikowała dziś także Komenda Główna Policji. Wynika z niego, że w tym okresie doszło do 293 śmiertelnych wypadków drogowych. Zginęło w nich 312 osób.

Liczba ofiar wypadków drogowych w czasie wakacji jest znacząco niższa niż w 2025 r. (wtedy było ich 377). Spadła też liczba rannych - w tym roku było ich 5522 (o 100 mniej niż w czasie poprzednich wakacji).