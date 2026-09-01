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RCB podało statystyki utonięć. Jeden szczegół zwraca uwagę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (19:35)

110 osób utonęło w Polsce w czasie wakacji - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Koniec wakacji nie oznacza końca czujności. Wypoczywając nad morzem, jeziorem czy rzeką, przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa, pilnujmy dzieci i dbajmy o siebie nawzajem!” - czytamy w krótkim komunikacie. Uwagę zwraca fakt, że przeważająca większość ofiar utonięć to mężczyźni.

RCB podało statystyki utonięć. Jeden szczegół zwraca uwagę
RCB podało statystyki utonięć. Jeden szczegół zwraca uwagę (fot. Yogi Achmad) /Shutterstock

Dane opublikowane przez RCB obejmują okres od 27 czerwca do 31 sierpnia. W tym czasie utonęło w Polsce 110 osób. 

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Statystyki pokazują, że 92 proc. osób, które utonęły w Polsce w wakacje, to mężczyźni. Kontrast jest równie widoczny, gdy popatrzy się na liczby - wynika z nich, że tragedią zakończył się wakacyjny wypoczynek 9 kobiet i aż 101 mężczyzn. 

RCB apeluje o rozwagę i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą. „Wypoczywając nad morzem, jeziorem czy rzeką, przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa, pilnujmy dzieci i dbajmy o siebie nawzajem! Zasady bezpieczeństwa nad wodą obowiązują przez cały rok!” - zwraca uwagę. 

Jak wyglądały wakacje na polskich drogach?

Swoje podsumowanie wakacji opublikowała dziś także Komenda Główna Policji. Wynika z niego, że w tym okresie doszło do 293 śmiertelnych wypadków drogowych. Zginęło w nich 312 osób.

Liczba ofiar wypadków drogowych w czasie wakacji jest znacząco niższa niż w 2025 r. (wtedy było ich 377). Spadła też liczba rannych - w tym roku było ich 5522 (o 100 mniej niż w czasie poprzednich wakacji). 


Źródło: RMF24
Tagi: utonięcie RCB
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