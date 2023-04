Trzech mężczyzn, którzy z Biblioteki Miejskiej w Żorach ukradli pracę prezentowaną na wystawie o różnorodności kulturowej, jest już w rękach policji. Grozi im nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Odzyskana praca / KMP Żory / Policja

Kilka dni temu kamera monitoringu zarejestrowała trzech młodych mężczyzn, którzy przed godziną 19.00 kręcą się na III piętrze biblioteki, koło windy, a wsiadając do niej zabierają pracę, która wisiała na ścianie obok.

Sytuację zauważyła pracownica biblioteki, która krzykiem spłoszyła mężczyzn i zawiadomiła policję. Mężczyźni porzucili łup. Chwilę później dwóch z nich zostało ujętych. Trzeci ze sprawców został zatrzymany w środę.

"Mężczyźni byli pobudzeni, a jeden znieważał interweniujących policjantów i również za ten czyn odpowie przed sądem" - podała policja.

Zatrzymani to mieszkańcy Żor w wieku od 22 do 25 lat. Za kradzież może im grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Praca uległa lekkiemu uszkodzeniu, ale wróciła już do biblioteki.