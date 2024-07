Kilkadziesiąt osób było w rejonie wstrząsu w kopalni Rydułtowy na Śląsku. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Pod ziemią - według niepotwierdzonych informacji - może być ok. 20 osób. Z 2 górnikami nie ma kontaktu.

TRWA AKCJA RATUNKOWA. CAŁY CZAS ZBIERAMY INFORMACJE W TEJ SPRAWIE. ZACHĘCAMY DO ODŚWIEŻANIA STRONY

Do tej pory na powierzchnię udało się wydostać ok. 30 osób. 20 z nich w stanie stabilnym trafiło do szpitala.

Ta liczba rośnie, bo są zaopatrywani w punktach medycznych - poinformował RMF FM Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowa w Katowicach.

Jak dodał, wszyscy są w stanie stabilnym. Mają głównie urazy głowy oraz potłuczenia.

Na miejscu zostały rozłożone są punkty medyczne. Jest 11 karetek, 3 śmigłowce LPR, dwa motoambulanse, a także lekarze, ratownicy górniczy i straż pożarna. Na miejsce strażacy skierowali też dwóch ratowników z psami poszukiwawczymi.

Jesteśmy gotowi na przyjęcie osób, które mogły ucierpieć w wyniku wstrząsu - usłyszał od służb dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia informuje, że w chwili wstrząsu w rejonie zagrożenia było 68 osób. Nic nie wskazuje na to, że doszło do zwału w wyrobisku.

Władze kopalni mówią o wycofywaniu tych osób spod ziemi oraz o liczeniu pracowników.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zawsze idą po żywego". Były ratownik górniczy o przebiegu akcji ratowniczych w kopalniach

Pod ziemią może być jeszcze 22 górników - przekazał nam Łukasz Pach. Z dwoma górnikami nie ma kontaktu.

Pod ziemią jest także kilkudziesięciu ratowników. Poszukują osób, których do tej pory nie udało się wydobyć na powierzchnię - powiedział RMF FM Zbigniew Rawicki, dyrektor Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

W tej chwili analizowany jest stan zagrożenia - przede wszystkim tąpaniami i pożarowego - a to po to, żeby ocenić czy można bezpiecznie prowadzić akcję ratowniczą - dodał.

Wstrząs nastąpił o 8.16 w rejonie jednej z pochylni na głębokości 1200 metrów. Eksperci określają go jako "silny".

Komunikat urzędu miasta

Komunikat w sprawie wypadku w kopalni Rydułtowy wydał tamtejszy urząd miasta.

"Jak wielu z Was, również z niepokojem oczekujemy na kolejne wiadomości z akcji ratowniczej w kopalni Rydułtowy. W rejonie wstrząsu, który nastąpił krótko po godzinie 8 było 68 górników. Na miejscu jest 11 zastępów ratownictwa medycznego, na rannych czekają 3 helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - przekazał magistrat.

Jak przekazano, "uruchomiono w porozumieniu z dyrekcją kopalni specjalną linię telefoniczną przeznaczoną dla rodzin górników: informacji udziela Dział BHP pod nr telefonu 32 729 45 30.".

O kopalni w Rydułtowach

Kopalnia (aktualnie Ruch) "Rydułtowy" jest jednym z najstarszych czynnych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku. Działa od końca XVIII wieku.

Jak czytamy na stronie kopalni, zatrudnienie wg stanu na maj 2023 roku wynosiło 2 599 osób, w tym na dole 2 107, a na powierzchni - 492 osób.