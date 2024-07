Kilkadziesiąt osób było w rejonie wstrząsu w kopalni Rydułtowy na Śląsku. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Pod ziemią - według niepotwierdzonych informacji - może być nawet 40 osób.

Do tej pory na powierzchnię udało się wydostać 17 osób. 11 z nich w stanie stabilnym trafiło do szpitala. Jak poinformował RMF FM Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowa w Katowicach, wszyscy są w stanie stabilnym. Mają głównie potłuczenia głowy oraz otarcia naskórka.

Na miejscu zostały rozłożone są punkty medyczne. Jest 11 karetek, 3 śmigłowce LPR, a także lekarze, ratownicy górniczy i straż pożarna.

Jesteśmy gotowi na przyjęcie osób, które mogły ucierpieć w wyniku wstrząsu - usłyszał od służb dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia informuje, że w chwili wstrząsu w rejonie zagrożenia było 68 osób. Nic nie wskazuje na to, że doszło do zwału w wyrobisku.

Część tych ludzi jest wyciągana, część jest wydobyta, do części jeszcze nie dotarły służby - zaznaczyła rzeczniczka spółki.

Władze kopalni mówią o wycofywaniu tych osób spod ziemi oraz o liczeniu pracowników.

"Zawsze idą po żywego". Były ratownik górniczy o przebiegu akcji ratowniczych w kopalniach

Mówiono nam - oczywiście nie jest to jeszcze potwierdzona informacja - że jest jeszcze ok. 40 osób poszkodowanych pod ziemią - powiedział Łukasz Pach.

Wcześniej dziennikarz RMF FM usłyszał, że do tej pory nie udało się nawiązać kontaktu z 12 osobami. Trwa akcja ratownicza.

Wstrząs nastąpił o 8.16 w rejonie jednej z pochylni na głębokości 1200 metrów. Eksperci określają go jako "silny".

Kopalnia (aktualnie Ruch) "Rydułtowy" jest jednym z najstarszych czynnych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku. Działa od końca XVIII wieku.

Jak czytamy na stronie kopalni, zatrudnienie wg stanu na maj 2023 roku wynosiło 2 599 osób, w tym na dole 2 107, a na powierzchni - 492 osób.