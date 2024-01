Mieszkańcy kamienicy na rogu ulic Chemicznej i Szabelnianej w Katowicach, w której w poniedziałek doszło do wybuchu gazu, nie mogą na razie wrócić do tego budynku. Taką decyzję podjął powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Miejsce wybuchu gazu z butli w kamienicy w Katowicach-Szopienicach / Zbigniew Meissner / PAP

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców nie ma możliwości, by w najbliższych dniach mogli oni wrócić do domu. Rozpoznajemy ich potrzeby. Osobom, które nie będą miały możliwości wrócić do swych lokali, w najbliższych tygodniach zostaną przyznane lokale mieszkaniowe - przekazała rzeczniczka katowickiego magistratu Sandra Hajduk. Jak dodała, inspektor nadzoru budowlanego, który był na miejscu, stwierdził częściowe zawalenie się stropu w mieszkaniu poniżej lokalu na trzecim piętrze, w którym doszło do eksplozji.





Służby na miejscu eksplozji / Zbigniew Meissner / PAP

Do wybuchu w wielorodzinnym budynku na rogu ulic Chemicznej i Szabelnianej doszło w poniedziałek rano. Eksplozja gazu z butli zniszczyła całe mieszkanie na trzecim, najwyższym piętrze. Zawaliła się ściana zewnętrzna i fragment stropodachu tej części budynku.



W wyniku wybuchu poszkodowane zostały dwie osoby, które przekazano zespołom ratownictwa medycznego. Do szpitala przewieziono tylko 83-latka. Z budynku ewakuowano 18 innych lokatorów. Większość z nich spędziła ostatnią noc u bliskich lub znajomych.