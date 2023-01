Już ponad 400 tysięcy ton węgla otrzymały od Polskiej Grupy Górniczej gminy, które zdecydowały się sprzedawać go po preferencyjnych cenach. Umowę z PGG na dostawę surowca podpisały m.in. Katowice.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do końca kwietnia od PGG do samorządów ma trafić w sumie blisko milion ton węgla. Do tej pory przekazano go już prawie 900 gminom.

W Katowicach węgiel po preferencyjnej cenie kupiło około pół tysiąca osób. To ci, których wniosek o zakup surowca został pozytywnie zweryfikowany i którzy za niego już zapłacili.

W sumie wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie w Katowicach złożyło ponad 1000 zainteresowanych. Niewiele z tych wniosków nie przeszło weryfikacji lub jeszcze na taką weryfikację czeka.

Z kolei np. w Sosnowcu - na prawie 900 złożonych wniosków - zweryfikowano blisko 750 i zainteresowani już kupili tam około 460 ton węgla.