443 wydarzenia rozplanowane w 46 różnych obiektach w 29 miastach woj. śląskiego złoży się w sobotę na obchody święta Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego "Industriada". Tegoroczny motyw przewodni święta brzmi: "Sztuka przemysłu".

Industriada 2019. Na zdjęciu: prezentacja wypalania i zdobienia ceramiki, 8 bm. w Porcelanie Śląskiej w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Jak przypomniał w piątek urząd marszałkowski woj. śląskiego, którego instytucje współkoordynują działanie szlaku i organizację Industriady, jest to największy festiwal dziedzictwa przemysłowego w Polsce i drugi w Europie - po niemieckiej ExtraSchicht (w tym roku odbędzie się za tydzień - w weekend 24-25 czerwca).

Industriada to święto, które przyciąga nie tylko fanów industrialnych wrażeń, ale pokazuje jak bardzo zmienił się nasz region i dokąd zmierzamy. Jesteśmy dumni z naszych industrialnych korzeni i przekuwamy przemysłową tradycję w turystyczną atrakcję z najwyższej półki - powiedział cytowany w informacji urzędu marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.



Zapraszam do odkrywania wyjątkowych przestrzeni woj. śląskiego i świetnej zabawy w 46 unikalnych obiektach w całym regionie. Niech połączą nas przemysłowe historie - dodał marszałek.



Motyw przewodni tegorocznego święta brzmi "Sztuka przemysłu". Główne sobotnie wydarzenia poprzedzi już w piątek happening w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. W trakcie imprezy zagra zespół Big Cyc, a wieczorem nastąpi rozświetlenie budynków kopalni na pomarańczowo, w barwach Industriady.



Oficjalne otwarcie święta Szlaku Zabytków Techniki zaplanowano na 17 czerwca w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, a zakończenie imprezy na terenie Familoków w Czerwionce-Leszczynach.



Szlak Zabytków Techniki Woj. Śląskiego został pod koniec 2022 r. rozszerzony o działające od półtora roku Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz o Stację Biblioteka w Rudzie Śląskiej - Chebziu. Tym samym szlak liczy obecnie 42 obiekty.



Samo Muzeum Hutnictwa przygotowało na Industriadę 80 wydarzeń, w tym niemal 40 warsztatów, 13 wycieczek z przewodnikiem (6 z nich dla rodzin z dziećmi) oraz 9 wizyt w dwóch działających w sąsiedztwie zakładach przemysłowych.



Jak zasygnalizowali przedstawiciele placówki, nawiązując do tegorocznego motywu święta, z Hutą Królewską na terenie, której działa Muzeum związany jest słynny obraz "Walcownia żelaza" Adolpha von Menzla, przedstawiający królewskohuckich walcowników. Wyobrażenie to stało się inspiracją do gry terenowej, która odbędzie się w dniu Industriady.



Wśród wskazanych przez organizatorów święta jego najciekawszych wydarzeń są: spektakl Don Kichot w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, przejazd drezyną i pokaz pracy maszyny w Muzeum Historii Kolei w Częstochowie, rejs zabytkowym statkiem Dziewanna Kanałem Gliwickim, tajemniczy gabinet profesora w opuszczonym chodniku kopalnianym w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich czy odsłonięcie najniżej położonego muralu w Europie w Kopalni Guido w Zabrzu.



Udział w większości wydarzeń jest bezpłatny (np. do Muzeum Hutnictwa obowiązuje jeden wspólny bilet na wszystkie wydarzenia w cenie 10 zł), część z nich wymaga rezerwacji. Program znajduje się na stronie industriada.pl. Podczas święta Szlaku Zabytków Techniki industrialne obiekty łączy sieć bezpłatnego transportu zbiorowego, który zapewniają Koleje Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.