W poniedziałek w Rybniku rusza miejski program "Wyremontuj i mieszkaj", umożliwiający wynajęcie mieszkania na korzystnych warunkach w zamian za wykonanie w nim remontu. Przyszłym najemcom rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) oferuje 50 lokali.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Nasza propozycja jest szansą dla tych, którzy chcą zamieszkać w Rybniku, mają budżet na remont, ale nie chcą lub nie mogą zainwestować w zakup własnego mieszkania" - powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Jak zaznaczył, większość oferowanych przez ZGM mieszkań znajduje się w budynkach, które są po termomodernizacji, czy wymianie instalacji. Lokalne władze chcą zainteresować programem tych, dla których stawki czynszu za najem na rynku komercyjnym są zbyt wysokie.





W puli 50 mieszkań są lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe. Najmniejsze z nich mają 22,24 mkw., a największe 64,74 mkw. Według magistratu ich wyremontowanie - w zależności od metrażu i skali koniecznych do wykonania prac - powinno kosztować od 30 tys. zł do 85 tys. zł.



"Mieszkania, które oferujemy do remontu, znajdują się w różnych dzielnicach Rybnika, a korzystne stawki najmu stanowią atrakcyjną alternatywę w porównaniu z cenami obowiązującymi na rynku komercyjnym. Co ważne, przyszli najemcy mogą liczyć na korzyści, takie jak zwolnienie z opłacania czynszu podczas remontu oraz zwolnienie z kaucji mieszkaniowej" - przekonuje dyrektorka ZGM Joanna Fojcik.



O lokal do remontu mogą ubiegać się osoby i rodziny spełniające ustalone przez samorząd kryteria dochodowe, udokumentują zdolność finansową do pokrycia minimum 70 proc. kosztów remontu i nie posiadają prawa własności do lokalu lub budynku mieszkalnego.





Pełny wykaz dostępnych lokali, szczegółowe informacje na ich temat oraz na temat kryteriów, które należy spełnić, można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.



Rybnik nie jest jedynym śląskim miastem, które umożliwia wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie. W Katowicach od lat działa program "Mieszkanie za remont", dzięki któremu do tej pory najemców zyskało już około 600 lokali.