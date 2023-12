Jest jedną z największych bożonarodzeniowych szopek w Europie - mowa o instalacji, która od lat powstaje w bazylice franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia.

Niezwykła szopka bożonarodzeniowa w Katowicach-Panewnikach / Marcin Buczek / RMF FM

Budowa szopki u franciszkanów w katowickich Panewnikach zaczyna się pod koniec listopada i trwa około trzech tygodni.

Instalacja ma 18 metrów wysokości i 15 szerokości. Jest w niej około 120 figur.

Oto godziny otwarcia żłóbka w bazylice (od 25 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r.):



od poniedziałku do soboty - w godzinach 6:00-19:30 (do zamknięcia bazyliki po wieczornej Mszy Świętej);

w niedziele i święta od 5:30 do 20:45 (do zamknięcia bazyliki po wieczornej Mszy Świętej)

W niezwykłą dźwiękową podróż po szopce zaprasza reporter RMF FM Marcin Buczek:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szopka u franciszkanów w Katowicach

"Punktem centralnym tegorocznej szopki jest skalna grota"

W tym roku powstanie szopki u franciszkanów w katowickich Panewnikach zbiega się z jubileuszem pierwszej szopki zbudowanej przez założyciela zakonu - św. Franciszka z Asyżu w 1223 roku. Było to w Greccio we Włoszech.

Jej przygotowanie zaczęło się 15 dni przed Bożym Narodzeniem. Do szopki przyprowadzono wołu i osła oraz położono tam sianko w żłobie. I to wszystko. Stajenka była przygotowana w grocie skalnej. U św. Franciszka idea przekazania przesłania Bożego Narodzenia skupiała się na Dzieciątku. To przesłanie jest ścisłe: żłób = ołtarz, zatem stajenka ma wymiar eucharystyczny - mówi brat Sergiusz Bałdyga, przełożony Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Z kolei jedną z figur, na które od razu zwraca się uwagę w szopce w Panewnikach, jest św. Franciszek, który co pewien czas uruchamia niewielki dzwonek.

Każdego roku jest w tym miejscu. Ma bardzo ważne zadanie. Stoi tam jako dzwonnik. Przez dzwonek komunikuje światu, że wydarzył się największy cud-Pan Bóg daje nam swojego Syna. Punktem centralnym tegorocznej szopki jest skalna grota. To jest nawiązanie do pierwszej groty w Betlejem. Ale w Greccio św. Franciszek także zaprosił mieszkańców właśnie do groty - mówi brat Euzebiusz Skorupa.

Inne szopki w Panewnikach

U franciszkanów w katowickich Panewnikach znajdują się jeszcze inne bożonarodzeniowe stajenki - ruchoma i żywa.

Od 25 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r. będą one otwarte codziennie w godzinach 10-19 (nie licząc 31 grudnia, gdy będzie ona czynna do godz. 15:30).

Z kolei od 8 stycznia do 2 lutego od poniedziałku do piątku można ją będzie zobaczyć w godzinach 10-18, a w sobotę i niedzielę - od godz. 10 do g. 19.