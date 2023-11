Stworzony przez gliwicki startup, autonomiczny minibus Blees BB-1 od poniedziałku (13 listopada) jest testowany na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wcześniej pojazd bez kierowcy z powodzeniem testowano w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. W przyszłości autonomiczne busy mogą być stosowane w komunikacji publicznej.

/ Politechnika Śląska / Facebook

"Testy Blees BB-1 w Gliwicach to ważny krok na drodze do wprowadzenia autonomicznych minibusów w komunikacji zbiorowej. W przyszłości tego typu pojazdy będą uzupełnieniem transportu publicznego, realizując przewozy na obszarach, gdzie obecnie jest to niemożliwe lub nieefektywne. W ten sposób zwiększy się dostępność komunikacji publicznej dla wszystkich mieszkańców" - poinformował gliwicki Urząd Miasta.



Testowany pojazd bez kierowcy ma blisko 5 m długości i waży niespełna 3 tony. Ma napęd elektryczny - jest wyposażony w baterię o pojemności 58 kWh, której czas ładowania do 80 proc. z ładowarki plug-in wynosi około pół godziny.

Zasięg pojazdu to ok. 200 km, a maksymalna moc wynosi 150 kW. Minibus prawie nie emituje hałasu. Może przewieźć 15 osób, jego maksymalna prędkość to 25 km na godzinę. Jest wyposażony w system umożliwiający samodzielną jazdę i obsługę zaprogramowanych tras.

Podczas testów w Gliwicach, przez pierwszy tydzień minibus będzie jeździł bez pasażerów, a następnie (aż do połowy grudnia, z opcją przedłużenia do 22 grudnia) ze wszystkimi chętnymi do sprawdzenia możliwości autonomicznego pojazdu.

Na pokładzie znajduje się operator, który monitoruje przebieg testów i w razie potrzeby może przejąć manualną kontrolę nad pojazdem.





Trasa prowadzi od Rektoratu uczelni, przez Wydział Elektryczny (przystanek Skrzyżowanie Tysiąca Możliwości), po Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (Wieża Magów). Nazwy przystanków zostały wyłonione w konkursie zorganizowanym przez uczelnię.

Przejazd odbywa się regularnie w dni robocze, w dwóch kierunkach, i zajmuje ok. 15 min w jedną stronę. Samochód jest wyposażony w zaawansowane technologicznie sensory, systemy rozpoznawania obiektów 3D oraz sztuczną inteligencję. Kluczowym elementem umożliwiającym autonomiczną jazdę jest zaawansowany system lokalizacji, pozwalający na nawet centymetrową dokładność.



W autobusie znajduje się m.in. 11 kamer, 4 radary, odbiorniki i czujniki w różnych zakresach, dzięki czemu pojazd może pracować w zmiennych warunkach pogodowych i oświetleniowych. Zasięg czujników nakłada się na siebie, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa. Obserwują one sytuację zarówno wewnątrz pojazdu, jak i na zewnątrz.



Pojazd wykrywa znajdujące się na trasie przeszkody i innych użytkowników ruchu i może dostosować do nich swoją pracę - zwalniać, przyspieszać, hamować zależnie od sytuacji na drodze. Cała praca pojazdu jest monitorowana przez moduł nadzoru, który czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu.





Chętni do udziału w gliwickich testach powinni pamiętać, że wejście do pojazdu oraz przejazd oznacza świadomy udział w testach i akceptację regulaminu wydarzenia. Uczestnicy powinni zająć miejsca siedzące i trzymać się poręczy lub barierek, a także zachować szczególną uwagę podczas przejazdu. Osoby niebiorące udziału w przejazdach powinny zachować szczególną ostrożność, nie blokować przejazdu busa i nie zbliżać się do niego poza wyznaczonymi miejscami.