Po Katowicach i Rybniku specjalne punkty, w których każdy przyjeżdżający z Ukrainy może znaleźć najpotrzebniejsze rzeczy ruszyły w Chorzowie i Tychach. Punkt w Chorzowie działa w Centrum Integracji Międzypokoleniowej, zaś w Tychach w halach targowych.

Magazyn socjalny w Tychach / Urząd Miasta Tychy / Materiały prasowe

Można powiedzieć, że to taki punkt pomocy doraźnej, kiedy ktoś przyjedzie do naszego miasta i nie ma nic, może przyjść i zabrać. Znaleźć można jedzenie, ale też kosmetyki, przybory toaletowe czy nawet kubki czy sztućce - wyjaśnia Marta Jakubczyk dyrektor Centrum integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie. Do magazynu socjalnego mogą przyjść zarówno osoby, które przyjechały z Ukrainy, jak i Polacy, którzy przygotowują się na ich przyjęcie w swoich domach czy mieszkaniach.

Mamy łóżka, pościel, kołdry, koce, tego jak się okazuje jest mało nawet w domach. Ktoś przyjmuje do siebie rodzinę z Ukrainy i okazuje się, że w domu brakuje talerzy czy sztućców, u nas je znajdzie. Panie, które przychodzą do nas często szukają szlafroka i kapci. Wszystko po to by choć na chwilę móc poczuć się jak w domu - podkreśla Marta Jakubczyk.

W ciągu dnia punkt odwiedza kilkadziesiąt osób, które potrzebują pomocy. Magazyn specjalny w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 7 działa w poniedziałek, wtorek, środę i piątek: w godz: 8:00-16:0. W czwartek między 8:00 -18:00. Tel: 48 695 563 067, 32 245 93 40.

To miejsce nie mogłoby funkcjonować bez wolontariuszy takich jak pani Monika. Najczęściej jest tak, że ci ludzie przychodzą po jedną rzecz i są bardzo skromni. Nie są roszczeniowi. Przychodzą i proszą np.: tylko o ciepłą kurtę, ale my wypytujmy i sugerujmy pewne rzeczy i nagle okazuje się, że przydałaby się też bielizna, buty i może koszulka. Potem okazuje się, że są jeszcze głodni, a z kosmetyków też nic nie mają - podkreśla pani Monika wolontariuszka w Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie.

/ Urząd Miasta Tychy / Materiały prasowe

Taki sam punkt ruszyły również w Tychach na terenie Hali Targowej. Magazyn jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 - 17.00. Działa on jednak na innych zasadach niż w Chorzowie.

Z punktu mogą korzystać osoby, które przekroczyły granicę Polski po 24 lutego 2022 roku. Osoba, korzystająca z punktu musi okazać paszport/dokument potwierdzający przekroczenie granicy. Produkty są limitowane ze względu na liczbę członków rodziny, np. na 1 osobę z rodziny przypada 1 kg mąki, cukru, itp. Produkty danej osobie są wydawane raz na tydzień - mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy.

Towar zapewniają tyszanie, którzy w odruchu solidarności z Ukrainą przynoszą produkty: artykuły spożywcze czy chemiczne oraz firmy, które przekazały wsparcie. Dla osób przychodzących do punktu z dziećmi przygotowano miejsce do zabawy. Punkt będzie działał tak długo, jak długo będzie to potrzebne.

Magazyny socjalne działają również w Katowicach i Rybniku.