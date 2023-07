To już pewne, niebawem ruszy drugi etap przebudowy ul. Pocztowej i Startowej w Bielsku-Białej. W zeszłym tygodniu podpisano umowę i przekazano plac budowy. Remont ma potrwać do listopada 2024 roku, a jego koszt szacuje się na 11 mln zł

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do rozbudowy przeznaczony zostanie dotychczas niezrealizowany fragment ul. Pocztowej na odcinku od Olszówka do Jemiołowej, ul. Startowej na odcinku od Pocztowej do ostatniego wjazdu na parking oraz ich skrzyżowań. Łącznie rozbudowany zostanie ciąg o długości ponad 1 km.

Prace mają się też zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Remont obejmie wyniesienie skrzyżowania ul. Pocztowej i Startowej i wyznaczenie przejść dla pieszych.

Dodatkowo w ramach inwestycji powstaną chodniki, kanalizacja deszczowa i rozbudowane zostanie oświetlenie uliczne. Przebudowana zostanie sieć gazowa, przyłącza sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. W planach znalazła się również rozbiórka ogrodzeń, wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń.

Prace budowlane mają potrwać do połowy listopada 2024 roku.