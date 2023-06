2592 zarzuty usłyszał mężczyzna oskarżony o sprzedaż towarów z podrobionym znakiem towarowym. Pokrzywdzona firma wyceniła straty na około pół miliona złotych.

Akcesoria do telefonów z podrobionym logotypem / KMP Siemianowice Śląskie /

Sprawę na policję zgłosił pokrzywdzony podmiot. Tematem zajmują się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.

Mężczyzna, który prowadził sklep internetowy został namierzony przez policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak ustalili śledczy, oferował on do sprzedaży silikonowe etui do telefonów komórkowych, na których widniało logo znanego producenta sprzętu elektronicznego oraz kable do ładowarek - informuje KMP w Siemianowicach Śląskich.

Mundurowi w firmie mężczyzny zabezpieczyli ponad 2500 sztuk etui i ponad 150 sztuk kabli do ładowarek.

Prawie 2,6 tys. zarzutów za wyłudzenie pół miliona złotych

Śledczy zwrócili się o oszacowanie strat, jakie w wyniku nielegalnej działalności mężczyzny poniósł producent tych artykułów. Zostały one obliczone na pół miliona złotych.

Przedsiębiorca usłyszał łącznie 2592 zarzutów za wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym, czym uczynił sobie stałe źródło dochodu. Przestępstwo to zagrożone jest karą nawet 2 lat więzienia - podaje policja.