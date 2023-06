​Kłótnia i szarpanina w aucie, do której doszło w niedzielę na ulicy Paderewskiego w Zawierciu doprowadziła w konsekwencji do dramatycznych wydarzeń. W pobliżu stawu, samochód osobowy wpadł do rowu. Na miejscu pojawili się policjanci z zawierciańskiej drogówki. Okazało się jednak, że sprawa jest bardzo poważna i do interwencji dołączyli również funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego.

Zatrzymany 37-letni nożownik / Policja Śląska / W minioną niedzielę około godziny 21:40 na ulicy Paderewskiego w Zawierciu osobowym volkswagenem kierował mężczyzna. Samochodem podróżowała również 25-latka wraz ze swoimi dwoma synami. Pomiędzy partnerami doszło do kłótni i szarpaniny. Obywatel Bułgarii groził kobiecie, że ją zabije. Mężczyzna wyciągnął nóż i zaczął zadawać jej ciosy. Pasażerka, chcąc się uchronić i uciec z pojazdu, chwyciła za kierownicę, wskutek czego samochód wylądował w rowie. 37-latek siłą wyciągnął kobietę z auta, a następnie zadał jej kolejne ciosy. Zatrzymany 37-latek / foto. Policja Śląska / Wystraszonej 25-latce udało się wyswobodzić, a następnie dobiec do najbliższego punktu, w którym obsługa zadzwoniła po pomoc. Obywatelka Bułgarii wraz z 7-letnim i 2-miesięcznym synem została zabrana do szpitala. Jak się okazało, dzieci nie odniosły żadnych obrażeń. Sprawca zbiegł z miejsca. Policjanci ruchu drogowego prowadzili na miejscu czynności związane ze zdarzeniem drogowym. Kryminalni rozpoczęli poszukiwania napastnika. Został on zatrzymany w poniedziałek, na terenie sąsiadującego powiatu. Usłyszał już zarzuty. Zatrzymanie 37-letniego nożownika / Policja Śląska / Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe 3 miesiące spędzi w izolacji. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotnie pozbawienie wolności. Zobacz również: ​Czym jest "sieroctwo seniorów"? Dyskusja ekspertów w Warszawie

