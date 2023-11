Jakub Seemann, uczeń III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu (Śląskie) został Mistrzem Świata Juniorów w szachach do lat 16. Został wyjątkowo powitamy przez swoich szkolnych kolegów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jakub Seemann w tym roku zdobył już tytuł Mistrza Europy, a teraz dołożył do tego Mistrzostwo Świata Juniorów do lat 16.

Chłopak swoją przygodę z szachami rozpoczął w wieku 7 lat.

Uczniowie i nauczyciele przywitali mistrza gromkimi brawami i mieli dla niego niespodziankę.

W turnieju we włoskim Montesilvano wystartowało blisko 800 zawodników z 80 krajów w kategoriach do lat 14, 16 i 18 open oraz dziewcząt. Reprezentanci Polski wywalczyli dwa z sześciu możliwych do zdobycia złotych medali.

Oprócz Jakuba Seemanna, który z Włoch wrócił ze złotym medalem, srebro w tej samej kategorii wywalczył Jan Klimkowski.

Natomiast mistrzem świata juniorów w szachach do lat 14 został Paweł Sowiński, uczeń VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach (woj. podkarpackie).