​Tydzień zimna rozpoczął się w Katowicach - i nie chodzi o pogodę, a o obchody związane z tytułem Europejskiego Miasta Nauki (EMNK 2024), które potrwają cały rok.

W tygodniu poświęconemu tematyce niskiej temperatury zaplanowano m.in. wykłady, warsztaty i prelekcje z zakresu medycyny, biologii, fizyki czy gastronomii.

"Wyruszymy w kosmos, przeniesiemy się również do skali molekularnej, atomowej, a nawet cząstek elementarnych, aby sprawdzić, jakie panują tam temperatury. Poznamy fakty i mity dotyczące zimna i jego wpływu na otoczenie i organizmy żywe. Sprawdzimy, jak niską temperaturę jest w stanie wytrzymać człowiek. Odpowiemy na pytania, co skrywają lodowce i dowiemy się, co nam mówią ślady zachowane dzięki niskim temperaturom" - informują organizatorzy na facebookowym profilu Katowice - Miasto Nauki.

Interesująco zapowiada się weekend tygodnia zimna - odbędzie się wówczas przegląd seansów filmowych z zimnem w tle w katowickim kinie Światowid, naukowy spacer po zimowym lesie (w Lasach Murckowskich) czy morsowanie w katowickiej Dolinie Trzech Stawów z wykładem dotyczącym bezpieczeństwa tej aktywności.

Kolejne tygodnie w ramach EMNK 2024 poświęcone będą różnym innym zagadnieniom. 8 stycznia w jego ramach rozpocznie się tydzień skarbów (dotyczący m.in. minerałów), potem będą: tygodnie rysunku, żywności i sztucznej inteligencji. Należy też spodziewać się tygodni miłości, nowych technologii, liczb, miasta, kosmicznego, Śląska, kryształów, starości, raka, olimpijskiego, tańca, szczęścia czy też czarownic (przy okazji Halloween).