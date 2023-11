Kolejna akcja goprowców w rejonie Babiej Góry. Doprowadzili do schroniska na Markowych Szczawinach grupę 10 osób. Turyści schodząc z Babiej Góry stracili orientację.

Babia Góra / Shutterstock

Ratownicy otrzymali wezwanie o pomoc po zmroku. Dotarli do turystów i sprowadzili ich do schroniska. Jak zapewnili goprowcy, turyści byli w dobrym stanie.

To była kolejna taka akcja w sobotę w rejonie Babiej Góry. Lokalny portal informacyjny sucha24.pl podał, że wczesnym popołudniem goprowcy otrzymali zgłoszenie od dwójki turystów, którzy zgubili się w partii szczytowej. Nie mogli znaleźć drogi na przełęcz Brona.



W trakcie tej akcji ratownicy natknęli się na grupę kilku innych turystów, którzy także błądzili. Wszyscy zostali sprowadzeni do schroniska na Markowych Szczawinach.



Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są trudne, miejscami jest bardzo ślisko. GOPR podało, że na Markowych Szczawinach leży około 20 cm śniegu, a wyżej jest go więcej. Lokalnie, w miejscach odkładania przez wiatr, pokrywa sięga około 50 cm.



W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.