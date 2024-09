Podczas towarzyskiego spotkania trzech kobiet, jedna z nich wylała biopaliwo na otwarty płomień, który unosił się nad biokominikiem. Doszło do eksplozji, a kobiety trafiły z poparzeniami do szpitala - poinformowała policja w niedzielę. Do zdarzenia doszło w Radzionkowie w Śląskiem.

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem przy ulicy Skotnickiej w Radzionkowie, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Dwie bytomianki w wieku 24 i 51 lat oraz 44-letnia tarnogórzanka trafiły do szpitala po tym, jak w domu tej ostatniej doszło do eksplozji biokominka. Dwie zostały przewiezione do placówki medycznej karetkami, a jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mundurowi poinformowali w niedzielę, że jedna z kobiet wylała biopaliwo na otwarty płomień, unoszący się nad biokominikiem, czego pokłosiem była eksplozja.