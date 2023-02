Kawiarnia, kącik zabaw dla najmłodszych, biblioteka z literaturą ukraińskojęzyczną dla dzieci i młodzieży - to wszystko znajduje się w Spilno Hub, nowym miejscu otwartym dziś w Katowicach, a służącym polsko-ukraińskiej integracji.

Nowa przestrzeń dla Ukraińców / Urząd Miasta Katowice, fot. D. Czapla /

Miasto stworzyło je wspólnie z UNICEF-em. Nowa przestrzeń powstała przy ul. Morcinka 5-9 w dzielnicy Koszutka, w sąsiedztwie katowickiego "Spodka". Wcześniej Spilno Hub działał w innej lokalizacji.

Krajowy koordynator Biura UNICEF ds. reagowania kryzysowego w Polsce Rashed Mustafa podkreślał dziś, że "spilno" znaczy po ukraińsku "wspólnie". Spilno pomoże ludziom w integracji. Tutaj dostaną potrzebne informacje dotyczące edukacji, nauki języka polskiego i wsparcie psychologiczne - mówił Rashed Mustafa.

Konsul honorowy Ukrainy w Katowicach Jarosław Wieczorek podkreślił, że część Ukraińców przebywających w Polsce radzi sobie doskonale, nie mają problemów z podjęciem pracy i zadbaniem o siebie. Taki punkt jest dedykowany osobom, dla których proces wtapiania się w środowisko polskie z jakiegoś powodu jest trudny - mówił Wieczorek.

W szczytowym momencie po agresji Rosji na Ukrainę do niespełna 300-tysięcznych Katowic przyjechało prawie 100 tys. osób z Ukrainy. Dziś jest ich ok. 20-30 tys. Do katowickich szkół i przedszkoli chodzi prawie 3 tys. dzieci.

W związku z tym, chcemy w tym roku zrealizować prawie 200 różnych działań i prowadzić je w kolejnych latach. Już dyskutujemy o nowych projektach, które chcemy wprowadzić wspólnie, korzystając z wiedzy i pomocy UNICEF-u - zadeklarował prezydent Katowic Marcin Krupa.