Woda z wilkowickiej stacji uzdatniania przy ul. Strażackiej nie jest zdatna do spożycia – ostrzegł mieszkańców powiatowy sanepid w Bielsku-Białej. Powodem jest wykrycie obecności bakterii Escherichia coli.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Komunikat dotyczy odbiorców wody w całych Wilkowicach i niektórych posesji w Bystrej, Rybarzowicach i w Łodygowicach.

Sanepid podkreślił, że woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu i mycia naczyń kuchennych. Nie jest też zdatna do kąpieli. Może być używana tylko do takich celów, jak spłukiwanie toalet. Szczególnie narażone są osoby z osłabioną odpornością, niemowlęta i małe dzieci.

Gmina Wilkowice opublikowała komunikat na swoich social mediach, w którym poinformowała, że zbiorniki z wodą pitną zostaną rozmieszczone najszybciej jak to możliwe. Planowane miejsca ich rozmieszczenia są m.in. przed urzędem gminy, piekarnią Czader i pawilonem Rogacz.

Spółka Wodociągowa w Wilkowicach poprosiła o kontakt osoby starsze i z niepełnosprawnościami, które nie będą w stanie samodzielnie odebrać wody zdatnej do picia.



Nowy komunikat zostanie wydany po uzyskaniu kolejnych wyników badań wody - poinformował powiatowy sanepid.



Nie jest to pierwsza taka sytuacja, do której doszło w Wilkowicach. Pod koniec października ubiegłego roku woda nie była zdatna do picia przez trzy dni.