Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Warszowicach w powiecie pszczyńskim. 28-latek śmiertelnie potrącił tam 57-letnią kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych. Jego auto nie miało ważnych badań technicznych.

Do wypadku doszło ok. godz. 5 rano na drodze krajowej nr 81. Jak powiedziała RMF FM sierż. szt. Jadwiga Śmietana z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, potrącona 57-letnia kobieta była reanimowana na miejscu zdarzenia. Potem przewieziono ją do szpitala, gdzie zmarła.

28-letni kierowca osobowego BMW był trzeźwy. Pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych na obecność substancji zabronionych - wyjaśniła Śmietana. Jak dodała, samochód mężczyzny nie miał ważnych badań technicznych.

Czynności na miejscu zdarzenia nadzorował prokurator. Zabezpieczono ślady i auto 28-latka, które będzie poddane dalszym sprawdzeniom.

Policjanci wspólnie z prokuraturą będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.