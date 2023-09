Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski i troje innych radnych ruchu Tak! Dla Polski przystąpiło do klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Klub ten ma teraz 22 członków w 45-osobowym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Marszałek Jakub Chełstowski / Zbigniew Meissner / PAP

O zmianie poinformowali przed dzisiejszą sesją sejmiku marszałek i szef śląskiej PO Wojciech Saługa.

Koalicja Obywatelska poszerza się o nowe środowiska, o nowe osoby. Puentujemy dzisiaj współpracę, którą zawiązaliśmy 20 listopada ubiegłego roku, gdy powstał nowy układ władzy w sejmiku i staliśmy się z grupą marszałka Chełstowskiego koalicjantami - wskazał Saługa.

Poinformował, że do klub Koalicji Obywatelskiej wstępują: marszałek Jakub Chełstowski oraz radni: Maria Materla, Alina Nowak i Rafał Kandziora.

Działamy razem w obliczu tego, co się dzieje w kraju, działamy wspólnie dla regionu, wspólnie dla województwa, ale także wspólnie dla kraju. To nie jest to porozumienie obliczone tylko na najbliższe wybory, ale to już jest krok milowy w kierunku najbliższych wyborów samorządowych" - wyjaśnił Saługa.

Marszałek Chełstowski ocenił, że dotychczasowa 10-miesięczna współpraca obecnej koalicji układała się bardzo dobrze i merytorycznie. Z całego serca będę wspierał te środowiska, które przestrzegają prawo, które chcą rozwijania Polski w centrum Europy, które chcą implementacji środków unijnych, bo dzisiaj ich strasznie potrzebujemy - mówił, wskazując m.in. wagę budżetu województwa na 2024 r. z udziałem funduszy europejskich i regionalnych potrzeb.

Mamy zapewnione środki unijne; te z KPO bardzo by się na mnóstwo inwestycji przydały. To Koalicja Obywatelska gwarantuje, że te środki w Polsce będą po 15 października i cieszę się, że tutaj wspólnymi siłami historia polityczna w naszym regionie przyjęła nieoczekiwany charakter. Ale, jak powiedziałem praktycznie rok temu, to był dobry ruch 21 listopada 2022 roku i przepracowaliśmy ten czas bardzo dobrze - ocenił marszałek.

W listopadzie ub. roku Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w śląskim sejmiku. Po utworzeniu przez marszałka Chełstowskiego i troje dotychczasowych radnych PiS klubu Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, głosowali oni z dotychczasową opozycją, wybierając nowy zarząd województwa.

Stanowisko stracił wówczas m.in. wybrany z listy KO wicemarszałek Wojciech Kałuża, którego porozumienie z PiS przed czterema laty dało tej partii władzę w regionie.

W poniedziałkowej rozmowie z PAP Chełstowski i Saługa uściśli, że radni Tak! Dla Polski pozostają w swoim stowarzyszeniu samorządowym, ale jako stowarzyszenie przystępują do klubu KO.

Obecnie w sejmiku województwa decydujący głos ma większość złożona z przedstawicieli PO, Lewicy, PSL i "Tak! Dla Polski" - dysponuje 26 głosami.