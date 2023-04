Od dziś Sala Widowiskowo-Koncertowa Muza w Sosnowcu będzie nosić imię Władysława Szpilmana. Powstała tam także ekspozycja poświęcona artyście. Można zobaczyć m.in. wylicytowane przez miasto pianino krzyżowe Grotrian Steinweg z 1956 r. należące w przeszłości do słynnego pianisty i kompozytora. Pamiątki po Władysławie Szpilmanie obiecał przekazać miastu jego syn – Andrzej Szpilman, który odwiedził Sosnowiec.

Pianino Władysława Szpilmana / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Jest to poruszające dla mnie, że powstaje sala koncertowa im. Władysława Szpilmana. Ojciec całe życie związał z muzyką - jeździł po całym świecie, dał ok. dwóch tysięcy koncertów jako przedstawiciel Polski. To jest pierwsza sala koncertowa imienia ojca i wydaje mi się, że wystarczy. Cieszę się, że jest tutaj, że to jest to miejsce - mówił Andrzej Szpilman, syn artysty.

Wystawa poświęcona Władysławowi Szpilmanowi znajduje się w niewielkiej sali w Muzie. Można zobaczyć tam m.in. pianino krzyżowe Grotrian Steinweg z 1956 r. i powojenne pióro Pelikan. Oba przedmioty wylicytowane zostały przez miasto Sosnowiec na aukcji w 2020 r. Andrzej Szpilman doskonale pamięta wspomniane pianino. Gdy ojca fortepian był w remoncie, to ćwiczył na nim i też na nim czasami tworzył. Ja miałem na nim lekcje fortepianu i mój brat. To przede wszystkim wspaniały instrument dźwiękowo i przepiękny mebel - mówił syn kompozytora.

Andrzej Szpilman- syn Władysława Szpilmana / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Na ekspozycji zaprezentowane są także materiały audiowizualne pozyskane z archiwów: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, w którym Szpilman pracował przez wiele lat oraz z Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Na wystawie można usłyszeć wszystkie fragmenty audycji z udziałem Władysława Szpilmana, jakie posiada w swoich zasobach Polskie Radio. Osoby dysponujące większą ilością czasu mogą obejrzeć film zrealizowany w 2004 roku przez Telewizję Polską, w którym Władysław Szpilman opowiada o czasach wojny, o swojej rodzinie, o pracy w Polskim Radiu i koncertach z Kwintetem Warszawskim. Uzupełnieniem ekspozycji są zdjęcia, które udostępnił nam Andrzej Szpilman i profesor Krzysztof Jakowicz oraz cytaty z różnych publikacji, dotyczące zarówno działalności koncertowej, jak i kompozytorskiej - informuje Urząd Miasta w Sosnowcu.

Wystawa poświęcona Władysławowi Szpilmanowi w sosnowieckiej Muzie / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Uroczystość związana z nadaniem sali koncertowej MUZA imienia Władysława Szpilmana nieprzypadkowo odbywa się 19 kwietnia. To dzień obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Dom, w którym mieszkała rodzina Szpilmanów, znajdował się w pierwotnym obrębie getta.