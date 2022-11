"80 budek już stoi na katowickim Rynku, a przy ul. Mickiewicza gotowe jest lodowisko. W przestrzeni Rynku pojawiły się też świąteczne ozdoby. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, więc możemy ogłosić, że tegoroczna edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego ruszyła!" – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa o rozpoczętym dziś Jarmarku Bożonarodzeniowym. Potrwa on do 8 stycznia 2023 roku.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 na Rynku w Katowicach / Tomasz Wiktor / PAP

Gorąco zapraszam mieszkańców naszego miasta i okolic do odwiedzenia jarmarku. Będzie to okazja, by poczuć klimat zbliżających się świąt. Na płycie Rynku stoi już świąteczne drzewko - to 14-metrowy świerk, który przyjechał do nas z Orzesza. Uroczyste uruchomienie światełek na choince odbędzie się na początku grudnia - powiedział Marcin Krupa.

Jak informuje Ewa Lipka, zastępca naczelnika wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice, "pięć budek stanowiło będzie tak zwaną Strefę Ukraińską".

Prowadzą je osoby, które dotychczas wystawiały swoją ofertę na jarmarku we Lwowie. Z racji tego, że ściśle współpracujemy ze Lwowem, w którym także trwa wojna zaprosiliśmy je do Katowic - podaje.

Mini Park Świateł

Katowicki urząd miasta przypomina, że tegoroczną nowością jest Mini Park Świateł. To teren rozświetlonymi figurami bożonarodzeniowymi. Będzie to atrakcja bezpłatna.

Priorytetem tegorocznej edycji jarmarku było to, by oświetlenie jarmarku było przede wszystkim oświetleniem LED-owym. Jak pokazują wyliczenia dostarczone nam przez organizatora jarmarku w przypadku Mini Parku Świateł koszt zużytej energii elektrycznej, dzięki zastosowanemu oświetleniu LED-owemu będzie wynosił niecałe 1,5 tys. zł za cały okres działania parku (52 dni) - informuje katowicki urząd miasta.

Diabelski młyn i inne atrakcje

Na Placu Teatralnym, podobnie jak w ubiegłym roku, stanął tzw. diabelski młyn. Będzie on dostępny do 26 lutego.

Jarmarkowi towarzyszyć będzie szereg wydarzeń dodatkowych - wśród nich znajdą się występy na żywo, koncerty i pokazy. Jednym z nich będzie parada Mikołajkowa, która 9 grudnia rozpocznie się o godzinie 18.00. Pochód wystartuje sprzed kościoła Mariackiego, następnie przejedzie ulicami: Mariacką, Mielęckiego, Dworcową, pocztową, Młyńską, Placem Szewczyka, 3 Maja by zakończyć przejście na Rynku.

Dzięki sprzyjającej pogodzie od dziś, tj. 18 listopada działa także lodowisko. Tafla o wymiarach 10 na 40 metrów znajduje się na ulicy Mickiewicza, tuż obok DH Skarbek. Dla posiadających łyżwy korzystanie z lodowiska jest bezpłatne. Ci, którzy sprzętu nie mają będą mogli go na miejscu wypożyczyć. Za łyżwy czy kask trzeba będzie zapłacić 8 zł za godzinę. Za pingwina lub misia do nauki jazdy - 15 zł za godzinę. Wypożyczalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20 oraz w weekendy w godzinach 10-20.

Harmonogram Jarmarku Bożonarodzeniowego w Katowicach

Oto cały harmonogram jarmarku (terminy niektórych wydarzeń mogą ulec zmianie):