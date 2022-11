We Wrocławiu trwają przygotowania do tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na Placu Solnym obok wrocławskiego rynku stanął między innymi domek zwany ratuszem. Ma trzy piętra, wieżę zegarową, taras i zdobią go bombki. Jarmark ruszy w piątek 18 listopada.

/ wroclaw.pl / Internet Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu jest organizowany już po raz 15. Piękne ozdoby, dania i napoje z różnych stron świata oraz mnóstwo innych atrakcji przyciąga tysiące gości. Organizatory wydarzenia zapowiadają, że w tym roku będzie trochę nowości. Na pewno będzie pierzeja zachodnia po raz pierwszy zagospodarowana. Będą świąteczne stoiska oraz foto domki, w których będzie można zrobić zdjęcia - zapowiada Magdalena Ciosek, przedstawicielka organizatora wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

/ wroclaw.pl / Internet Jeżeli chodzi o nowości wśród produktów, to spotkamy kuchnię koreańską i hinduską. No i przede wszystkim rękodzielników, który będą wykonywać świece sojowe ręcznie robione czy ozdoby do włosów z tkaniny bambusowej - dodaje. Wrocławski jarmark potrwa od 18 listopada do 31 grudnia. Zobacz również: Wrocław: Prawie stuletni wagon będzie podlewaczką. Trwa remont

