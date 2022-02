W ramach akcji "Przebojowa firma na słodko" mieszkańcy Katowic mogli za darmo posmakować przepysznych pączków. Odwiedziliśmy pączkarnię "Słowik" przy ulicy 3 Maja.

Reporter RMF FM Wojciech Marczyk w katowickiej pączkarni "Słowik" Jacek Skóra / RMF FM

Tradycyjna pączkarnia "Słowik" jest zlokalizowana niedaleko katowickiego rynku. O poranku utworzyła się przed nią duża kolejka chętnych na pyszne, darmowe pączki. Na degustację słodkich pyszności zdecydowały się całe rodziny z dziećmi.

W czym tkwi sekret pączków z katowickiej pączkarni "Słowik"? Jacek Skóra / RMF FM

W ramach akcji "Przebojowa firma na słodko" nasi reporterzy ruszają w teren, by odnaleźć małe, lokalne cukiernie, które znacie, kochacie i przede wszystkim polecacie.

Znasz miejsce, w którym zapach cynamonu rozchodzi się po całej ulicy? Cukiernię, która przepis na kruche ciastka przekazuje sobie z pokolenia na pokolenie? Napisz do nas, a my już zadbamy o to, by cała Polska o niej usłyszała.

>>>TUTAJ MOŻNA ZGŁASZAĆ CUKIERNIE<<<

We wskazanych przez Was lokalach nasza żółto-niebieska ekipa urządzi słodkie happy hours, podczas których jecie pączki na nasz rachunek.